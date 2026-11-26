26 листопада віряни вшановують пам'ять преподобного Аліпія Стовпника. Він спорудив стовп, на якому провів 53 роки у молитвах.

У цей день наші предки намагалися не байдикувати, тому займалися важливими справами. Про Дні ангела й інші свята 26 листопада – розповідає Християнський портал КІРІОС.

День пам'яті преподобного Аліпія Стовпника

Майбутній святий з'явився на світ у пафлагонському місті Адріанополі, де його духовним наставником став єпископ Феодор. Саме під впливом учителя хлопець ще в дитинстві вирішив присвятити себе служінню Богу. Вирішальною подією в житті Аліпія стала поїздка до Константинополя, під час якої йому у видінні явилася мучениця Євфимія та попросила збудувати храм на її честь у рідному місті. Повернувшись додому, Аліпій виконав прохання святої, а поруч із новою церквою спорудив стовп. На ньому він провів у безперервних молитвах 53 роки, підтримував вірян і давав поради кожному, хто звертався по допомогу. Неподалік розташовувалося старе язичницьке кладовище, звідки нечиста сила постійно намагалася збити відлюдника зі шляху. Втім, глибока віра Аліпія виявилася сильнішою за будь-які спокуси. Навіть коли важка хвороба ніг позбавила чоловіка змоги стояти, він продовжив свій подвиг лежачи. З часом навколо стовпа утворилися дві чернечі обителі, якими преподобний опікувався до останніх днів життя.

Хто святкує День ангела 26 листопада

За новоюліанським календарем, 26 листопада Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Юрій та Яків.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 26 листопада відзначають Міжнародний день чоботаря. Це свято присвячене фахівцям, які створюють дизайн, шиють та відновлюють найрізноманітніші пари. Історія цього ремесла бере свій початок ще в епоху палеоліту, коли давні люди обмотували ступні шкурами тварин для захисту від холоду й гострого каміння.

Також сьогодні вшановують Всесвітній день оливкового дерева, День подяки в США та День боротьби з ожирінням.