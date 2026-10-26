26 жовтня – яке церковне свято: хто сьогодні має іменини

26 жовтня віряни вшановують пам'ять святого великомученика Димитрія Солунського. Він навертав язичників до християнства, за що згодом загинув.

У цей день наші предки ходили в лазню, щоб зміцнити імунітет. Про заборони й інші свята 26 жовтня – розповідає Волинська єпархія Православної Церкви України.

День пам'яті мученика Димитрія Солунського

Димитрій з'явився на світ у місті Солунь. Його родина таємно сповідувала християнство та змалечку прищепила сину любов до Бога. Коли батько помер, юнак обійняв його посаду міського воєводи. Імператор Максиміан наказав новому очільнику знищити всіх місцевих християн. Проте правитель не знав про релігійні погляди свого підлеглого. Димитрій проігнорував вказівку і розпочав активно залучати містян до віри. Через таку непокору влада кинула його до в'язниці. У камері чоловік дав благословення юному християнину Нестору перед боєм із жорстоким гладіатором Лієм. У результаті хлопець здобув перемогу. Ця звістка розлютила імператора, і він одразу віддав наказ стратити Нестора, а Димитрія пронизати списами. Після смерті мученика інші християни таємно забрали та поховали його тіло. Згодом біля могили святого люди почали фіксувати численні дива та зцілення від хвороб.

Хто святкує День ангела 26 жовтня

За новоюліанським календарем, 26 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Антон, Василь, Дмитро та Опанас.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 26 жовтня відзначають День гарбуза та свято приємних несподіванок.

Також сьогодні святкують Міжнародний день шкільних бібліотек.