28 листопада віряни вшановують пам'ять святого мученика Іринарха Севастійського. Він став свідком мученицької смерті сімох християнок, після чого почав сповідувати християнство.

У цей день наші предки доглядали за кіньми та спостерігали за птахами. Про Дні ангела та інші свята 28 листопада – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті мученика Іринарха Севастійського

Іринарх народився у вірменському місті Севастії та працював катом, виконуючи смертні вироки для злочинців. На ті часи припало правління імператора Діоклетіана, за якого влада жорстоко переслідувала послідовників Христа. Одного дня язичники засудили сімох вірянок. Молоді жінки відмовилися поклонятися ідолам, за що їх піддали жорстоким тортурам. Попри нестерпний біль, дівчата мовчали, бо усвідомлювали, що віддають життя за Господа. Стійкість мучениць вразила Іринарха, на очах якого відбувалася розправа. Після побаченого чоловік почав відкрито вірити в Христа, за що згодом сам прийняв мученицьку смерть.

Хто святкує День ангела 28 листопада

За новоюліанським календарем, 28 листопада Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Андрій, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Олексій, Павло, Петро, Сергій, Степан, Ганна, Дмитро, Микита й Пилип.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку у четверту суботу листопада відзначають День пам'яті жертв голодоморів в Україні. Нині заведено вшановувати мільйони людей, які загинули від штучного голоду, організованого радянською владою у 1921 – 1923, 1932 – 1933 та 1946 – 1947 роках. О 16:00 по всій країні оголошують загальнонаціональну хвилину мовчання. Після цього українці долучаються до акції "Запали свічку" та ставлять вогники на підвіконня на знак скорботи за невинно вбитими громадянами.

Також сьогодні святкують Всесвітній день милосердя та День працівника системи фінансового моніторингу в Україні.