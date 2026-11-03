Яке церковне свято 3 листопада: кого вшановують, що не можна робити та головні прикмети
3 листопада православні віряни в Україні вшановують пам'ять святих мучеників Акепсима, Йосипа та Аїфала. У народі цей день називають Ганною Холодною. І недарма, адже наші предки уважно стежили за погодою, намагаючись передбачити, наскільки суворою буде зима.
Як повідомляє 24 Канал, із цією датою пов'язано чимало традицій, прикмет і заборон, яких здавна дотримувалися українці.
Що відомо про церковне свято 3 листопада
Святі Акепсим, Йосип та Аїфал жили у IV столітті в Персії. За часів переслідування християн вони відмовилися зректися своєї віри, за що зазнали ув'язнення та мученицької смерті.
Також цього дня згадують преподобну Анну Всеволодівну – київську князівну, на честь якої народне свято отримало назву Ганна Холодна.
За традицією, 3 листопада господині займалися рукоділлям, готували пироги з ягодами та наводили лад удома. Вважалося, що працьовитість цього дня принесе добробут родині.
Що не можна робити 3 листопада
За народними повір'ями, цього дня не варто:
- сваритися,
- пліткувати,
- заздрити та відмовляти людям у допомозі.
Також предки радили не байдикувати й не відкладати важливі справи. Тож для тих, хто планував провести день на дивані, народні традиції мають погані новини.
Народні прикмети 3 листопада
Наші предки вірили, що червоний захід сонця віщує морози, а велика кількість листя на деревах – сувору зиму. Якщо ж нічне небо всіяне зорями, найближчими днями очікували гарної погоди.
Звісно, ці прикмети є частиною народних вірувань, а не науковим прогнозом. Проте вони й досі залишаються цікавою частиною українських традицій.
Хто святкує іменини 3 листопада
Богдан, Василь, Ілля, Іван, Микола, Олександр, Павло, Петро.
Яке ще свято відзначають 3 листопада
Всесвітній день косплею, Всесвітній день медузи, Міжнародний день біосферних заповідників