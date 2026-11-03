Яке церковне свято 3 листопада: кого вшановують, що не можна робити та головні прикмети

Як повідомляє 24 Канал, із цією датою пов'язано чимало традицій, прикмет і заборон, яких здавна дотримувалися українці.

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Що відомо про церковне свято 3 листопада

Святі Акепсим, Йосип та Аїфал жили у IV столітті в Персії. За часів переслідування християн вони відмовилися зректися своєї віри, за що зазнали ув'язнення та мученицької смерті.

Також цього дня згадують преподобну Анну Всеволодівну – київську князівну, на честь якої народне свято отримало назву Ганна Холодна.

За традицією, 3 листопада господині займалися рукоділлям, готували пироги з ягодами та наводили лад удома. Вважалося, що працьовитість цього дня принесе добробут родині.

Що не можна робити 3 листопада

За народними повір'ями, цього дня не варто:

сваритися,

пліткувати,

заздрити та відмовляти людям у допомозі.

Також предки радили не байдикувати й не відкладати важливі справи. Тож тим, хто планував провести день на дивані, народні традиції мають погані новини.

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Народні прикмети 3 листопада

Наші предки вірили, що червоний захід сонця віщує морози, а велика кількість листя на деревах – сувору зиму. Якщо ж нічне небо всіяне зорями, найближчими днями очікували гарної погоди.

Звісно, ці прикмети є частиною народних вірувань, а не науковим прогнозом. Проте вони й досі залишаються цікавою частиною українських традицій.

Хто святкує Іменини 3 листопада

Богдан, Василь, Ілля, Іван, Микола, Олександр, Павло, Петро.

Яке ще свято відзначають 3 листопада

Всесвітній день косплея, Всесвітній день медузи, Міжнародний день біосферних заповідників