Яке церковне свято у середу, 7 жовтня: хто сьогодні відзначає День ангела

7 жовтня віряни вшановують пам'ять святих мучеників Сергія і Вакха. Вони таємно сповідували християнство, через що загинули.

У цей день наші предки готувалися до зими та топили піч. Про Дні ангела й інші свята 7 жовтня – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

День пам'яті священномучеників Сергія і Вакха

Сергій і Вакх були видатними воєначальниками в армії імператора Максиміана – відомого гонителя християн. Тривалий час правитель не здогадувався про справжнє віросповідання своїх підлеглих. Дізнавшись про їхню відмову вшановувати язичницький пантеон, володар наказав військовим принести жертву ідолам. Чоловіки не підкорилися та відкрито визнали себе послідовниками єдиного Бога. За таку непокору Максиміан публічно принизив воїнів, зокрема він позбавив їх звань, змусив одягнути жіноче вбрання та виставив на посміховисько перед містянами. Згодом імператор відіслав святих до сирійського намісника Антіоха, який свого часу отримав посаду саме завдяки їхній протекції. Посадовець марно вмовляв колишніх соратників зректися релігії заради порятунку життя, але вони зберегли непохитність. Тоді Антіох наказав жорстоко побити Вакха, внаслідок чого той помер від важких травм. Сергія ж охоронці взули у залізні чоботи із цвяхами всередині та змусили йти на новий суд, де кат стратив його мечем.

Хто святкує День ангела 7 жовтня

За новоюліанським календарем, 7 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Дем'ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій та Пелагея.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 7 жовтня відзначають Всесвітній день бавовни. Його започаткували у 2019 році Бенін, Буркіна-Фасо, Чад та Малі – африканські держави, які утворюють "Бавовняну четвірку". Вони закликали ООН на офіційному рівні визнати вплив цієї рослинної культури на глобальну економіку та розвиток сільських громад. Світова організація торгівлі схвалила таку ініціативу і провела перші урочистості у своїй штаб-квартирі в Женеві. Головне завдання пам'ятної дати полягає у приверненні уваги суспільства до економічної, соціальної та культурної цінності бавовняного виробництва.

Також сьогодні святкують Всесвітній день дій за гідну працю, Всесвітній день повітряної кульки та Міжнародний день "В школу пішки або на велосипеді".