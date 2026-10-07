В этот день наши предки готовились к зиме и растопили печь. О днях ангела и других праздниках 7 октября – рассказывает Фонд памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия.

День памяти священномучеников Сергея и Вакха

Сергей и Вакх были выдающимися военачальниками в армии императора Максимиана – известного гонителя христиан. Долгое время правитель не догадывался об истинном вероисповедании своих подчиненных. Узнав об их отказе почитать языческий пантеон, правитель приказал воинам принести жертву идолам. Мужчины не подчинились и открыто признали себя последователями единого Бога. За такое неповиновение Максимиан публично унизил воинов: в частности, он лишил их званий, заставил надеть женские наряды и выставил на посмешище перед горожанами. Впоследствии император отправил святых к сирийскому наместнику Антиоху, который в свое время получил должность именно благодаря их покровительству. Чиновник тщетно уговаривал бывших соратников отречься от веры ради спасения жизни, но они сохранили непоколебимость. Тогда Антиох приказал жестоко избить Вакха, вследствие чего он скончался от тяжких травм. Сергея же охранники обули в железные сапоги с гвоздями внутри и заставили идти на новый суд, где палач казнил его мечом.

Кто отмечает День ангела 7 октября

По новоюлианскому календарю 7 октября День ангела отмечают люди с такими именами: Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергий и Пелагея.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть люди с этими именами, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 7 октября отмечается Всемирный день хлопка. Его учредили в 2019 году Бенин, Буркина-Фасо, Чад и Мали – африканские государства, образующие "Хлопковую четверку". Они призвали ООН на официальном уровне признать влияние этой сельскохозяйственной культуры на глобальную экономику и развитие сельских общин. Всемирная торговая организация одобрила эту инициативу и провела первые торжества в своей штаб-квартире в Женеве. Главная задача этой памятной даты заключается в привлечении внимания общества к экономической, социальной и культурной ценности производства хлопка.

Также сегодня отмечают Всемирный день действий за достойный труд, Всемирный день воздушного шарика и Международный день "В школу пешком или на велосипеде".