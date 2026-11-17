Останнім часом батьки все частіше обирають для дітей універсальні імена, які однаково красиво пасують як хлопчикам, так і дівчаткам. Такий вибір дає дитині відчуття свободи, стирає суворі гендерні межі та водночас звучить дуже гармонійно у будь-якому віці.

Одні з таких варіантів мають глибоке давнє коріння, а інші прийшли до нас із західної культури та швидко підкорили світ. 24 Канал зібрав добірку унісекс імен, кожне з яких несе в собі особливу енергетику та характер.

Олександр та Олександра

Це ім'я прийшло до нас із Давньої Греції та перекладається як "захисник" або "захисниця". Власники цього імені мають відкрите серце та природну мудрість, яка притягує до них людей. Вони легко знаходять вихід із заплутаних ситуацій і завжди готові підтримати близьких у скрутну хвилину.

Валерій та Валерія

Таке ім'я походить від латинського слова "валео", що означає "сильний", "міцний" або "могутній". Ці люди впевнено йдуть до своєї мети, не бояться труднощів і мають лідерські якості. Валерії вміють згуртувати навколо себе команду, люблять бути в центрі уваги та заряджають оточення своєю бурхливою енергією.

Євген та Євгенія

Давньогрецьке ім'я трактується як "благородний" та "знатний". Його носії відзначаються гострим розумом, допитливістю та постійним прагненням до саморозвитку. Завдяки розвиненому критичному мисленню вони чудово орієнтуються в непередбачуваних обставинах, а їхня щирість і тактовність роблять їх надійними друзями та мудрими порадниками.

Ноа

Коротке та милозвучне ім'я біблійного походження перекладається з давньоєврейської мови як "заспокійливий" або "втіха". Нині воно переживає справжній бум популярності у світі як для хлопчиків, так і для дівчаток. Люди з цим ім'ям мають глибокий внутрішній світ і дивовижну здатність створювати навколо себе атмосферу затишку та безпеки.

Робін

Класичне європейське ім'я походить від давньогерманського кореня, що означає "яскрава слава". Що цікаво, в англомовному світі воно також асоціюється з маленькою співочою пташкою вільшанкою. Носії цього імені зазвичай мають легку, творчу вдачу, цінують особисту свободу та не терплять нудьги. Вони швидко адаптуються до змін та легко знаходять спільну мову з незнайомцями.

Імена, які підходять і дівчатам, і хлопцям / Фото Magnific

Раніше ми розповідали про імена, які закінчуються на "-слав".