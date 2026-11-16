Несуть у собі велич і силу: 5 гарних слов'янських імен, які закінчуються на "-слав"

24 Канал зібрав добірку милозвучних імен із закінченням "-слав". Якими рисами характеру вони наділяють своїх власників – читайте далі в матеріалі.

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Ярослав

Це давньослов'янське ім'я перекладається як "той, хто має яскраву славу". Його власники зазвичай мають яскравий темперамент і природну харизму. Ярослави легко завойовують авторитет у будь-якому колективі, не бояться брати на себе відповідальність і завжди впевнено йдуть до поставленої мети.

Мирослав

Таке милозвучне ім'я має слов'янське коріння і означає "той, хто прославляє мир". Мирослави ростуть урівноваженими, доброзичливими та надзвичайно тактовними людьми, які вміють згладжувати гострі кути в спілкуванні. Ці чоловіки часто стають чудовими дипломатами та вірними друзями, бо завжди шукають компроміс і цінують гармонію у стосунках.

Владислав

Давнє слов'янське ім'я тлумачать як "той, хто володіє славою". Владислави відзначаються неабиякою силою волі та вмінням тримати слово. За зовнішньою стриманістю цих чоловіків ховається глибока впевненість у власних силах, яка допомагає їм успішно долати перешкоди та досягати високих результатів у кар'єрі.

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Святослав

Це величне князівське ім'я походить зі старослов'янської мови та означає "священна слава". Його носії відзначаються гострим розумом, благородством і високими моральними принципами. Святослави вміють надихати оточення своїм прикладом і завжди залишаються відданими власним переконанням.

Ростислав

Слов'янське ім'я Ростислав перекладають як "той, чия слава зростає". Такі чоловіки мають прекрасне почуття гумору та невгамовну жагу до нових знань. Ростислави легко адаптуються до будь-яких змін, швидко знаходять нестандартні виходи зі складних ситуацій і постійно працюють над власним розвитком.

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