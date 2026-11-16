Олицетворяют величие и силу: 5 красивых славянских имен, оканчивающихся на "-слав"

24 Канал подготовил подборку мелодичных имен, оканчивающихся на "-слав". Какими чертами характера они наделяют своих обладателей – читайте далее в материале.

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Ярослав

Это древнеславянское имя переводится как "тот, кто обладает яркой славой". Его обладатели обычно отличаются ярким темпераментом и природной харизмой. Ярославы легко завоевывают авторитет в любом коллективе, не боятся брать на себя ответственность и всегда уверенно идут к поставленной цели.

Мирослав

Такое благозвучное имя имеет славянские корни и означает "тот, кто прославляет мир". Мирославы вырастают уравновешенными, доброжелательными и чрезвычайно тактичными людьми, которые умеют сглаживать острые углы в общении. Эти мужчины часто становятся прекрасными дипломатами и верными друзьями, потому что всегда ищут компромисс и ценят гармонию в отношениях.

Владислав

Древнее славянское имя толкуется как "тот, кто обладает славой". Владиславы отличаются незаурядной силой воли и умением держать слово. За внешней сдержанностью этих мужчин скрывается глубокая уверенность в собственных силах, которая помогает им успешно преодолевать препятствия и достигать высоких результатов в карьере.

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Святослав

Это величественное княжеское имя происходит из старославянского языка и означает "священная слава". Его носители отличаются острым умом, благородством и высокими моральными принципами. Святославы умеют вдохновлять окружающих своим примером и всегда остаются верными собственным убеждениям.

Ростислав

Славянское имя Ростислав переводится как "тот, чья слава растет". Такие мужчины обладают прекрасным чувством юмора и неуемной жаждой новых знаний. Ростиславы легко адаптируются к любым изменениям, быстро находят нестандартные выходы из сложных ситуаций и постоянно работают над собственным развитием.

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