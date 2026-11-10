4 популярні українські імена, які насправді подарували нам вікінги

Сотні років тому на наші землі прийшли суворі скандинавські воїни, які залишили глибокий слід у культурі та подарували нам популярні нині імена. Про це більше – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Українські імена, які мають скандинавське походження

Справжнім відкриттям для багатьох може стати звичне ім'я Ігор. Воно походить від давньоскандинавського слова "Інгвар". Давні варяги вкладали у нього потужний сенс, адже воно означає "людина, яка охороняє бога достатку". Ігорі зазвичай мають цілеспрямований та впертий характер, що цілком відповідає духу їхніх північних предків.

Не менш цікавою є історія імені Олег. У прямому перекладі воно означає "святий" або "священний". Власники цього імені звикли досягати поставлених цілей і завжди відстоюють власну думку.

Водночас жіночий відповідник цього імені, Ольга, має аналогічне значення. Такі дівчата відзначаються неймовірною мудрістю та сталевою витримкою у складних життєвих ситуаціях.

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Ще одним яскравим іменем, яке має скандинавське походження, є Гліб. Філологи трактують його як "улюбленець богів". У сучасному світі такі хлопці виростають серйозними та розважливими чоловіками, які вміють ухвалювати виважені рішення.

Які українські імена мають скандинавське коріння / Колаж 24 Каналу

Такий тісний зв'язок мов яскраво демонструє глибоку інтеграцію скандинавських воїнів у суспільство Київської Русі. Варяги не лише торгували та воювали на наших землях, а й активно вступали у шлюби з місцевим населенням. Згодом українці повністю змінили звучання цих імен та зробили їх невіддільною частиною власної культури.

Раніше ми розповідали про імена, які красиво звучать у різних країнах світу.