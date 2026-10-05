Чи обов'язково залишати на підвіконні стакан води зі шматочком хліба, якщо вдома є покійник

В Україні під час прощання з близькими люди нерідко дотримуються безлічі народних звичаїв, переданих від старших поколінь. Одним із найпоширеніших правил вважають обов'язкове розміщення склянки води та скибки хліба на підвіконні в кімнаті, де лежить померлий.

Багато хто щиро вірить, що душа потребує частування в перші дні після смерті. Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму інстаграмі розповів, чи правда це, чи ні.

Чи треба залишати на підвіконні воду та хліб для померлих

За словами священника ПЦУ, ставити їжу чи воду на вікно для померлої людини зовсім не потрібно. Душа після відходу в інший світ переходить у духовний стан і більше не має жодних фізичних потреб у їжі чи напоях. Називати подібні обряди християнськими неправильно, адже вони мають язичницьке коріння. Спроби "годувати" душу через предмети на підвіконні лише відволікають людей від головного обов'язку перед померлим родичем.

Отець Олексій наголосив, що справжньою підтримкою для померлого є щира молитва, милосердя та світла пам'ять живих. Замість виконання сумнівних народних ритуалів, родичам варто зосередитися на молитві за упокій душі, відвідуванні богослужінь та добрих справах. Філюк закликав християн не плутати віру із забобонами та відмовитися від беззмістовних дій, які не мають жодної користі для порятунку душі.

Днями Олексій Філюк сказав, чи можна вірянам сповідатись онлайн.