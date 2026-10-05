Многие искренне верят, что душа нуждается в угощении в первые дни после смерти. Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк в своем инстаграме рассказал, правда это или нет.

Нужно ли оставлять на подоконнике воду и хлеб для умерших

По словам священника ПЦУ, ставить еду или воду на окно для умершего человека совсем не нужно. Душа после ухода в иной мир переходит в духовное состояние и больше не имеет никаких физических потребностей в пище или напитках. Называть подобные обряды христианскими неправильно, ведь они имеют языческие корни. Попытки "кормить" душу с помощью предметов на подоконнике лишь отвлекают людей от главного долга перед умершим родственником.

Отец Алексей подчеркнул, что настоящей поддержкой для умершего являются искренняя молитва, милосердие и светлая память живых. Вместо выполнения сомнительных народных ритуалов родственникам следует сосредоточиться на молитве об упокоении души, посещении богослужений и добрых делах. Филюк призвал христиан не путать веру с суевериями и отказаться от бессмысленных действий, которые не приносят никакой пользы для спасения души.

На днях Алексей Филюк сказал, можно ли верующим исповедоваться онлайн.