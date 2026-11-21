У суботу, 21 листопада, українці за новим церковним календарем святкують Введення в храм Пресвятої Богородиці. Із цим великим дванадесятим святом пов'язані давні народні та релігійні обмеження, яких наші предки суворо дотримувалися, щоб зберегти мир і достаток у родині.

У народі це свято називають Третьою Пречистою і традиційно пов'язують з остаточним приходом зими. З давніх-давен вірили, що поведінка людини в цей день визначає її добробут на весь наступний рік, тому намагалися провести його в тиші та спокої, пише 24 Канал.

Що не можна робити на Введення в храм Пресвятої Богородиці

Насамперед на Введення в храм Богородиці наші предки категорично уникали сварок, образ і лихослів'я, адже будь-який конфлікт за святковим столом міг надовго зруйнувати злагоду в домі. Також віряни намагалися не відмовляти в допомозі нужденним і щедро подавали милостиню тим, хто просив.

Окрему увагу наші пращури приділяли фінансовим і побутовим справам. На Третю Пречисту не варто позичати гроші чи віддавати щось із власної оселі, щоб випадково не віддати родинний достаток на цілий рік.

Крім того, у цей день люди відкладали важку фізичну працю, генеральне прибирання, шиття, в'язання та прання. У народі казали, що жінка, яка пере білизну на Введення, може накликати зимову негоду й сильні хуртовини.

Заборони на Введення в храм Пресвятої Богородиці / Фото Pinterest

Існувала й сувора заборона копати землю, адже від цього дня і до самої весни вона засинає під снігом і потребує спокою.

Оскільки свято припадає на період Різдвяного посту, існують також чіткі церковні обмеження. Зокрема, християнам слід виключити з раціону м'ясо, молочні продукти та яйця. Однак заради великого свята віряни можуть собі дозволити страви з риби, олію та трохи червоного вина.

Водночас священники не проводять у цей день обрядів вінчання, а також радять утриматися від гучних застіль та надмірного вживання алкоголю. Натомість найкращим рішенням стане щира молитва в храмі та теплий родинний вечір у колі найближчих людей.

А чи знали ви, що означає свято Введення в храм Пресвятої Богородиці для вірян?