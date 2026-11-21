В народе этот праздник называют Третьей Пречистой и традиционно связывают с окончательным наступлением зимы. Издавна верили, что поведение человека в этот день определяет его благополучие на весь следующий год, поэтому старались провести его в тишине и покое, пишет 24 Канал.

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Что нельзя делать в день Введения во храм Пресвятой Богородицы

Прежде всего, во Введение в храм Богородицы наши предки категорически избегали ссор, обид и ругательств, ведь любой конфликт за праздничным столом мог надолго разрушить согласие в доме. Также верующие старались не отказывать в помощи нуждающимся и щедро давали милостыню тем, кто просил.

Особое внимание наши предки уделяли финансовым и бытовым делам. В Третью Пречистую не стоит одалживать деньги или отдавать что-либо из собственного дома, чтобы случайно не лишиться семейного благосостояния на целый год.

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Кроме того, в этот день люди откладывали тяжелый физический труд, генеральную уборку, шитье, вязание и стирку. В народе говорили, что женщина, стирающая белье в день Введения, может навлечь зимнюю непогоду и сильные метели.

Запреты на Введение во храм Пресвятой Богородицы / Фото Pinterest

Существовал также строгий запрет копать землю, ведь с этого дня и до самой весны она "засыпает" под снегом и нуждается в покое.

Поскольку праздник приходится на период Рождественского поста, существуют также четкие церковные ограничения. В частности, христианам следует исключить из рациона мясо, молочные продукты и яйца. Однако ради большого праздника верующие могут позволить себе блюда из рыбы, растительное масло и немного красного вина.

В то же время священники не проводят в этот день обряды венчания, а также советуют воздержаться от шумных застолий и чрезмерного употребления алкоголя. Вместо этого лучшим решением станет искренняя молитва в храме и теплый семейный вечер в кругу самых близких людей.

А знали ли вы, что означает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы для верующих?