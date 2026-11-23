Віряни часто сумніваються, як правильно ставитися до святих таїнств, аби не перетворити їх на буденність. Священник Православної Церкви України Олексій Філюк пояснив, чи схвалює щотижневе причастя та як до цього ставилися перші християни.

Про це більше він розповів у своєму фейсбуці.

Як часто можна причащатися

За словами отця Олексія, віряни не просто можуть, а й повинні причащатися щотижня, адже це пряма заповідь і давня традиція Церкви. Він нагадав, що перші християни під час кожного спільного зібрання споживали хліб і вино як Тіло і Кров Ісуса Христа, відтворюючи Таємну Вечерю.

Філюк зауважив, що кожен християнин має бути повноцінним учасником літургії, а не просто спостерігачем. Підходити до чаші щонеділі – цілком природно, адже ніхто не знає, чи доживе до наступного тижня. Саме тому Церква благословляє часту сповідь та регулярне єднання з Богом.

Сучасна церковна практика спирається на багатовіковий досвід святих отців. Наприклад, святий Василій Великий описував як звичну норму причастя чотири рази на тиждень: у середу, п'ятницю, суботу та неділю.

Сьогодні ПЦУ повністю підтримує бажання духовно активних парафіян розпочинати таїнство щотижня. Для цього вірянам варто дотримуватися базових правил підготовки: дотримуватися короткого посту хоча б упродовж одного дня та мати благословення свого духівника. Водночас сповідатися перед кожним причастям за умови такої регулярної практики не обов'язково.

Схожий підхід зберігає й Українська Греко-Католицька Церква. В УГКЦ жодних заборон на щотижневе чи навіть щоденне причастя не існує. Хоча благочестивою нормою там зазвичай вважають участь у таїнстві один-два рази на місяць, остаточну частоту вірянин визначає індивідуально разом зі своїм священником відповідно до власних духовних потреб.

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