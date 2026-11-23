Про це більше він розповів у своєму фейсбуці.

Adv

Як часто можна причащатися

За словами отця Олексія, віряни не просто можуть, а й повинні причащатися щотижня, адже це пряма заповідь і давня традиція Церкви. Він нагадав, що перші християни під час кожного спільного зібрання споживали хліб і вино як Тіло і Кров Ісуса Христа, відтворюючи Таємну Вечерю.

Філюк зауважив, що кожен християнин має бути повноцінним учасником літургії, а не просто спостерігачем. Підходити до чаші щонеділі – цілком природно, адже ніхто не знає, чи доживе до наступного тижня. Саме тому Церква благословляє часту сповідь та регулярне єднання з Богом.

Сучасна церковна практика спирається на багатовіковий досвід святих отців. Наприклад, святий Василій Великий описував як звичну норму причастя чотири рази на тиждень: у середу, п'ятницю, суботу та неділю.

Реклама

Сьогодні ПЦУ повністю підтримує бажання духовно активних парафіян розпочинати таїнство щотижня. Для цього вірянам варто дотримуватися базових правил підготовки: дотримуватися короткого посту хоча б упродовж одного дня та мати благословення свого духівника. Водночас сповідатися перед кожним причастям за умови такої регулярної практики не обов'язково.

Схожий підхід зберігає й Українська Греко-Католицька Церква. В УГКЦ жодних заборон на щотижневе чи навіть щоденне причастя не існує. Хоча благочестивою нормою там зазвичай вважають участь у таїнстві один-два рази на місяць, остаточну частоту вірянин визначає індивідуально разом зі своїм священником відповідно до власних духовних потреб.

Раніше наша редакція розповідала, чи обов'язково постити два дні перед Святим Причастям.