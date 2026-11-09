Кип'ятили голки та викопували мерців: українці у давнину моторошно відлякували нечисту

Наші предки боялися не лише відьом, чортів, упирів та іншої нечисті, а й вірили, що деякі померлі можуть повертатися з могил і шкодити живим. Для захисту використовували доволі незвичні методи: одні були пов'язані з поховальними обрядами, інші – зі словами, які сьогодні ми вживаємо майже не замислюючись.

У народних віруваннях нечиста сила могла з'явитися в різних подобах, а тому й способи боротьби з нею були несподіваними. Деякі з них є доволі моторошними та неочікуваними. Про це розповіла у своєму інстаграмі етнологиня Анастасія Кривенко з Інституту Народознавства НАН України.

Мерців викопували з могил, щоб вони не забирали живих

У XVIII – на початку XIX століття в деяких країнах Центральної та Східної Європи люди серйозно боялися так званих упирів – померлих, які нібито поверталися з могил і приносили смерть живим. Особливо тривожними були випадки, коли в одному селі один за одним помирали люди. Це могли пояснювати тим, що хтось із небіжчиків став упирем і тепер забирає за собою інших.

Такі страхи іноді переростали в цілком реальні поховальні практики. Люди повторно відкривали могили підозрілих померлих, оглядали тіла й намагалися зробити так, щоб небіжчик більше не міг нікому зашкодити. Тіло могли перевертати обличчям донизу, відтинати голову, пробивати груди осиковим кілком або навіть спалювати.

Лайка як спосіб прогнати нечисту силу

Ще один незвичний спосіб захисту – груба лайка. За описаним там народним уявленням, коли людина зустрічалася з чимось потойбічним і від страху не могла навіть поворухнутися чи перехреститися, їй могла допомогти вульгарна лайка.

Її сприймали не просто як емоційну реакцію на переляк, а як своєрідну словесну зброю проти непроханого гостя з потойбіччя. Вважалося, що непристойні слова здатні прогнати навіть грізного демона.



Як українці відлякували чортів та упирів / Magnific

Кип'ятіння голок, щоб позбутися нечистої

У давнину вірили, що відьми можуть відбирати молоко у корів або псувати його. Якщо так ставалося, то зіпсоване молоко переливали крізь цідило, встромляли 9 нових голок і кип'ятили. Вважалося, що після такого обряду відьма мала б відчути нестерпний біль й прийти до людей благати, щоб ті зняли молоко з вогню.

Осиковий кілок для захисту

Якщо рідні відчували, що покійник не дає їм спокою, то вони вдавалися до радикального методу. Люди робили з осики кілок та встромляли його в могилу. Наші предки вважали, що такий метод заспокоїть мерця та не дасть йому можливості встати з могили.

У давнину наші предки дуже сильно вірили у різних злих духів, яких виявилося набагато більше, ніж ми з вами собі уявляємо.