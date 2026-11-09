Кипятили иглы и выкапывали мертвецов: в древности украинцы пугали нечистую силу жуткими способами

В народных верованиях нечистая сила могла принимать самые разные обличья, а потому и способы борьбы с ней были неожиданными. Некоторые из них были довольно жуткими. Об этом рассказала в своем инстаграме этнолог Анастасия Кривенко из Института народоведения НАН Украины.

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Покойников выкапывали из могил, чтобы они не забирали живых

В XVIII – начале XIX века в некоторых странах Центральной и Восточной Европы люди серьезно боялись так называемых упырей – умерших, которые якобы возвращались из могил и приносили смерть живым. Особенно тревожными были случаи, когда в одной деревне один за другим умирали люди. Это могли объяснять тем, что кто-то из покойников стал упырем и теперь уносит за собой других.

Такие страхи иногда перерастали во вполне реальные погребальные обряды. Люди вновь вскрывали могилы подозрительных умерших, осматривали тела и пытались сделать так, чтобы покойник больше не мог никому навредить. Тело могли переворачивать лицом вниз, отрезать голову, прокалывать грудь осиновым колом или даже сжигать.

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Бранные слова как способ прогнать нечистую силу

Еще один необычный способ защиты – грубая ругань. Согласно описанному там народному представлению, когда человек сталкивался с чем-то потусторонним и от страха не мог даже пошевелиться или перекреститься, ему могла помочь вульгарная ругань.

Ее воспринимали не просто как эмоциональную реакцию на испуг, а как своеобразное словесное оружие против незваного гостя из потустороннего мира. Считалось, что непристойные слова способны прогнать даже грозного демона.

Как украинцы отпугивали чертей и упырей / Magnific

Кипячение игл, чтобы избавиться от нечистой силы

В древности верили, что ведьмы могут забирать молоко у коров или портить его. Если так случалось, то испорченное молоко переливали через цедилку, втыкали в него 9 новых игл и кипятили. Считалось, что после такого обряда ведьма должна была почувствовать невыносимую боль и прийти к людям, умоляя их снять молоко с огня.

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Осиновый кол для защиты

Если родные чувствовали, что мертвец не дает им покоя, то они прибегали к радикальному методу. Люди делали из осины кол и втыкали его в могилу. Наши предки считали, что такой метод успокоит покойника и не даст ему возможности встать из могилы.

В древности наши предки очень сильно верили в различных злых духов, которых оказалось гораздо больше, чем мы с вами себе представляем.