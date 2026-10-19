В традиционных верованиях украинцев ведьмам приписывали способность отбирать молоко у чужих коров и передавать его своим животным. Одним из самых интересных способов считалось собирание росы на рассвете.

Согласно описанию, распространенному в западных регионах Украины, женщина тащила по мокрой траве запаску — часть традиционной одежды, — а затем выжимала из нее росу и давала выпить своей корове. По поверью, так к ней должно было перейти молоко других животных.

В других рассказах говорилось о том, что ведьма могла проникнуть в хлев в облике животного, например кошки или собаки, и якобы подоить корову. А в фольклорной записи из украинского села босоркане приписывали еще более удивительную способность: она могла взять молоко, когда шла по следам, по которым шла корова.



Украинцы верили, что ведьмы могли отнять у коровы молоко / Magnific

Почему боялись ночи перед днем святого Юрия

Особенно опасным для скота в народных представлениях считался период вокруг праздника святого Юрия. С ним связывали весенний выгон скота на пастбище, а также поверье о том, что ведьмы могут навредить коровам и забрать их молоко.

Чтобы защитить хозяйство, люди использовали обереги. На воротах и дверях хлева рисовали кресты, коров окропляли святой водой, а у входа могли насыпать освященный мак. Существовало поверье, что ведьма должна будет собрать каждое маковое зернышко, а если в это время пропоет петух, то она потеряет свою силу. Такие обычаи зафиксированы, в частности, на Покутье.

Эти истории отражают давние страхи крестьян за скот, от которого зависели питание и благосостояние семьи. Когда молока вдруг становилось меньше, причину могли искать не только в болезни животного, но и в сверхъестественном вмешательстве.

Что интересно, коровы играли важную роль не только в плане обеспечения семьи пропитанием, оказывается, они еще могли выбирать участок для будущего дома.