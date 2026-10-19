У давнину відьми могли відбирати молоко у корів: в який незвичний обряд вірили українці

Українці вірили, що відьмі не обов’язково було заходити до чужого хліва, аби позбавити корову молока. Іноді для цього їй нібито вистачало ранкової роси, зібраної на пасовищі.

У традиційних віруваннях українців відьмам приписували здатність відбирати молоко в чужих корів і передавати його своїм тваринам. Одним із найцікавіших способів вважали збирання роси на світанку.

За описом, поширеним на західноукраїнських теренах, жінка тягнула по мокрій траві запаску – частину традиційного одягу, – а потім викручувала з неї росу й давала випити своїй корові. За повір’ям, так до неї мало перейти молоко інших тварин.

В інших оповідях ішлося про те, що відьма могла проникнути до хліва в подобі тварини, наприклад кішки чи собаки, і нібито видоїти корову. А у фольклорному записі з українського села босоркані приписували ще дивнішу здатність: вона могла забрати молоко, ходячи слідами, якими ходила корова.



Українці вірили, що відьми могли відібрати у корови молоко / Magnific

Чому боялися ночі перед святим Юрієм

Особливо небезпечним для худоби в народних уявленнях вважали період навколо свята святого Юрія. З ним пов’язували весняний вигін худоби на пасовище, а також вірування про те, що відьми можуть зашкодити коровам і забрати їхнє молоко.

Щоб захистити господарство, люди використовували обереги. На воротах і дверях стайні малювали хрести, корів кропили свяченою водою, а біля входу могли насипати освячений мак. Існувало повір’я, що відьма муситиме зібрати кожну макову зернину, а якщо в цей час заспіває півень, то втратить свою силу. Такі звичаї зафіксовані, зокрема, на Покутті.

Ці історії відображають давні страхи селян за худобу, від якої залежали харчування та достаток родини. Коли молока раптом меншало, причину могли шукати не лише у хворобі тварини, а й у надприродному втручанні.

Що цікаво, корови були важливими не лише для годування родини, виявляється, вони ще й могли вибирати ділянку для майбутнього дому.