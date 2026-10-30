У давнину українці робили лихо через злих духів: кого боялися найбільше

Персонажів української демонології дуже багато. Самих лише назв дослідники фіксують понад сотню. Усі вони по-своєму моторошні, залежно від сюжету оповіді.

Візьмімо для прикладу вірування в домашніх духів. В одних регіонах вважають, що домовик – це хатній дух, який опікується добробутом і обов'язково живе в кожній родині. А в інших – це домашній чорт, якого здобувають магічним способом і який згодом бере свою страшну плату в обмін на багатство. Цікавими фактами про містичних істот поділилася з 24 Каналом етнологиня Анастасія Кривенко з Інституту Народознавства НАН України.

Існують дуже моторошні бувальщини, каже Кривенко, про те, як власник такого духа скоює самогубство, його діти гинуть, а в домі, де залишився домашній чорт, більше ніхто не може жити. Усіх мешканців ночами лякають жахіття, і їхня доля також стає трагічною.



Які містичні істоти існували у давнину / Magnific

Проте відчуття небезпеки часто є дуже індивідуальним. Респондентка, в якої по сусідству живе відьма і яка, за її переконаннями, наслала хворобу або звела зі світу рідну людину, найбільше остерігатиметься саме відьомства. А людина, до якої, мовляв, приходив мрець, згадуватиме цей досвід як найстрашніший у житті.

Джерелом усього зла, уособленням небезпечних темних сил, звісно ж, був чорт. Маючи десятки локальних назв та іпостасей, цей злий дух діяв самостійно або ж посилав своїх слуг (бісів) чи земних прислужників (відьом і чаклунів) чинити людям зло. Його мета – схилити людину до гріха й поповнити кількість душ, що горітимуть у пеклі. Однак інколи чорт міг бути й демоном-невдахою та фігурувати в комічних сюжетах.



Найбільше українці боялися чортів / Фото з відкритих джерел

Та мабуть, найбільший жах викликали демонічні істоти, здатні накликати лихо одночасно на все село. Наприклад, під час смертельних епідемій люди гуртом шукали винних і нерідко вдавалися до самосуду. Найстрашнішою, каже етнологиня, для неї є історія про те, як у Красилові 1720 року вбили бабусю лише через те, що вона "пережила свій вік". Старенькій було понад 100 років.

Відомою є й розповідь, яка записана Іваном Франком, про спалення упирів у Нагуєвичах 1831 року. Панічний страх штовхав людей на моторошні вчинки – усе заради того, аби вберегтися від смерті, яку нібито накликали відьми, упирі чи інші злі духи.

У яких демонів вірили українці у давнину:

Чорт – уособлення всього зла. З ріжками та хвостом, міг поставати у вигляді пана у чорному костюмі та капелюсі, а міг обертатися на тварин. Людей спокушав, переслідував, лякав, міг звести з розуму та зі світу.

Блуд – часто невидимий злий дух , який водить манівцями цілісіньку ніч та заводить людину в непрохідні хащі, або й навіть в смертельні пастки – стрімкі скелі, болота, звідки людина вже не повернеться. Часто чіпляється в лісі, поблизу кладовища чи чиєїсь загибелі.

Русалка – дівчина (хоч може бути й хлопець), що померла до свого заміжжя або душа нехрещеної дитини. Похована у весільному вбранні така істота являється у білій сукні, вінку зі стрічками та квітами, колихається на гілках. Русалки бігають полями, лісами, купаються біля водойм лише влітку. Людей залоскочують або тягнуть у воду.



У давнину українці вірили в русалок / Фото з відкритих джерел

Мавки (нявки) – походять з душ померлих нехрещених дітей. Являються у вигляді гарних дівчат, часом зеленокосих, однак зі спини видно їхні нутрощі.

Домовик – домашній дух, що опікується всією родиною в хаті. Якщо його розгнівати, буде мстити, лякати, вчиняти галас, а може й спалити хату і покинути дім.

Годованець (хованець) – різновид домашнього чорта. Його набувають в магічний спосіб, щоб він приносив достаток. За це він проте вимагає відповідну плату, як і кожний чорт), тож господаря чекає лиха доля та важка смерть.

Упир – буває живий та мертвий. Живий упир – чаклун, що знається з нечистою силою. Має дві душі, одна з них продовжує жити після смерті й тому такий мрець встає з могили і "потинає" (умертвляє) людей. Після смерті упира масово починають помирати люди та тварини.

У давнину українці боялися упирів / Фото Magnific

Відьма – жінка, що володіє надприродними вміннями та знаннями, має звʼязок з нечистою силою. За допомогою магії робить шкоду іншим, найчастіше – відбирає молоко в корів. Вміє обертатися на тварин та предмети, а також літати.

Також наші предки вірили у так званого перелесника Раніше 24 Канал розповідав про цього злого духа, якого найбільше боялися самотні жінки.