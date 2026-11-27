Ім'я людини часто впливає на її характер, долю та навіть на те, як складаються стосунки з протилежною статтю. Деякі жіночі імена наділяють своїх власниць особливим шармом та мудрістю, завдяки чому вони легко будують міцні союзи.

24 Канал підготував добірку імен для дівчаток, які притягують щасливе кохання.

Олена

Це грецьке ім'я перекладається як "сонячне світло". Олени випромінюють легкість та щирість, тому миттєво приваблюють чоловіків. У стосунках вони вміють створити атмосферу затишку та довіри, тож поруч із ними партнер завжди почувається коханим і натхненним.

Марія

Давньоєврейське ім'я Марія означає "кохана" або "бажана". Такі жінки відзначаються глибокою мудрістю, терплячістю та вмінням щиро підтримувати свого обранця у будь-яких ситуаціях. Їх не цікавлять швидкоплинні романи, натомість Марії будують надійну сім'ю, де панують повага, ніжність і взаєморозуміння.

Вікторія

Латинське за походженням ім'я перекладається як "перемога". Вікторії мають яскравий темперамент, впевненість у собі та життєрадісність, перед якими важко встояти. У коханні вони завжди отримують бажане, адже вміють надихати чоловіка на великі вчинки та роблять спільне життя насиченим і щасливим.

Дарина

Це слов'янське ім'я означає "дарована Богом". Дарини поєднують у собі сильний характер із дивовижною жіночністю, чуйністю та відкритим серцем. Вони вміють любити безкорисливо і глибоко, тому доля часто винагороджує їх вірним та турботливим партнером на все життя.

Софія

Грецьке ім'я Софія має величне значення "мудрість". Його власниці тонко відчувають настрій коханої людини, вміють уникати гострих кутів і ніколи не провокують сварок. Завдяки природній чарівності та душевному спокою Софії легко знаходять свою другу половинку та зберігають пристрасть у стосунках на довгі роки.

Щасливі жіночі імена / Фото Magnific

Днями наша редакція розповідала про жіночі імена, які належать найвірнішим.