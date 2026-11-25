24 Канал зібрав добірку чарівних жіночих імен, якими можна назвати дівчаток, народжених у грудні.

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Анна

Це давньоєврейське ім'я трактується як "благодать" або "милість". Анни наділені природною добротою, тонкою інтуїцією та рідкісною здатністю щиро співчувати іншим людям. Вони вміють згладжувати гострі кути у спілкуванні, уникають конфліктів і завжди залишаються надійною опорою для своїх близьких.

Анастасія

Таке милозвучне грецьке ім'я перекладається як "повернена до життя". Анастасії часто поєднують у собі витончену ніжність із дивовижною внутрішньою стійкістю перед життєвими викликами. Завдяки багатій уяві та життєрадісності ці жінки наповнюють дім світлом і надихають рідних на нові звершення.

Уляна

Ім'я Уляна має латинське коріння й означає "та, що належить до роду Юліїв". Такі дівчата приваблюють оточення своєю життєвою енергією, оптимізмом та легким характером. Вони не люблять сидіти на місці, швидко знаходять спільну мову з новими людьми та вміють перетворювати звичайні будні на маленьке свято.

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Ангеліна

Грецьке за походженням ім'я означає "вісниця" або "ангел". Ангеліни вирізняються цілеспрямованістю, рішучістю та вмінням захищати власну думку навіть у найскладніших ситуаціях. Водночас у колі найрідніших людей вони розкриваються як надзвичайно чуйні, ніжні та віддані жінки, готові на все заради щастя сім'ї.

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