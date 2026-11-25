24 Канал подготовил подборку очаровательных женских имен, которыми можно назвать девочек, родившихся в декабре.

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Анна

Это древнееврейское имя переводится как "благодать" или "милость". Анны наделены природной добротой, тонкой интуицией и редкой способностью искренне сочувствовать другим людям. Они умеют сглаживать острые углы в общении, избегают конфликтов и всегда остаются надежной опорой для своих близких.

Анастасия

Такое мелодичное греческое имя переводится как "возвращенная к жизни". Анастасии часто сочетают в себе утонченную нежность с удивительной внутренней стойкостью перед жизненными испытаниями. Благодаря богатому воображению и жизнерадостности эти женщины наполняют дом светом и вдохновляют родных на новые свершения.

Ульяна

Имя Ульяна имеет латинские корни и означает "та, что принадлежит к роду Юлиев". Такие девушки привлекают окружающих своей жизненной энергией, оптимизмом и легким характером. Они не любят сидеть на месте, быстро находят общий язык с новыми людьми и умеют превращать обычные будни в маленький праздник.

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Ангелина

Имя греческого происхождения означает "вестница" или "ангел". Ангелины отличаются целеустремленностью, решительностью и умением отстаивать собственное мнение даже в самых сложных ситуациях. В то же время в кругу самых близких людей они раскрываются как чрезвычайно чуткие, нежные и преданные женщины, готовые на все ради счастья семьи.

Женские имена 2027 / Фото Magnific

На днях наша редакция рассказывала о женских именах, которые принесут счастье в год Огненной Козы.