24 Канал подготовил подборку имен для девочек, которые родятся в год Огненной Козы. Выбирайте любой вариант из нашей подборки, который вам по душе.

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Злата

Это красивое славянское имя переводится как "золотая". Златы отличаются солнечной энергетикой, творческим взглядом на мир и природным умением привлекать к себе внимание и расположение окружающих. В год Огненной Козы их уверенность в собственной ценности поможет смело заявлять о себе в важных проектах. Такие женщины легко превращают сложные жизненные ситуации в новые возможности и редко теряют веру в лучшее.

Агата

Имя древнегреческого происхождения означает "добрая" или "красивая". Агаты умеют сочетать утонченную чувствительность с практическим умом, что особенно ценно в условиях стремительных событий этого года. У них хорошо развита интуиция, которая помогает вовремя почувствовать нужный момент и избежать лишних рисков. Благодаря искренности и открытости сердца такие женщины часто находят надежных союзников и получают поддержку в нужную минуту.

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Дарина

Это светлое имя славянского происхождения переводится как "дарованная Богом". Дарины легко находят общий язык с разными людьми, умеют создавать вокруг себя атмосферу тепла и уюта. В год Огненной Козы эта природная гибкость станет их главным преимуществом в переговорах, путешествиях и творческих начинаниях. Они умеют радоваться мелочам и именно этим привлекают в свою жизнь приятные сюрпризы судьбы.

Женские имена 2027 года – как назвать ребенка в год Огненной Козы / Фото Magnific

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