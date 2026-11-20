24 Канал зібрав добірку імен для дівчаток, які народяться в рік Вогняної Кози. Обирайте будь-який варіант з нашої добірки, який вам до душі.

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Злата

Це красиве слов'янське ім'я перекладається як "золота". Злати відзначаються сонячною енергетикою, творчим поглядом на світ і природним умінням притягувати до себе увагу та прихильність оточення. У рік Вогняної Кози їхня впевненість у власній цінності допоможе сміливо заявляти про себе у важливих проєктах. Такі жінки легко перетворюють складні життєві ситуації на нові можливості та рідко втрачають віру в краще.

Агата

Ім'я давньогрецького походження означає "добра" або "гарна". Агати вміють поєднувати витончену чутливість із практичним розумом, що особливо цінно під час стрімких подій року. У них добре розвинена інтуїція, яка допомагає вчасно відчути правильний момент і уникнути зайвих ризиків. Завдяки щирості та відкритості серця такі жінки часто знаходять надійних союзників і отримують підтримку в потрібну хвилину.

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Дарина

Це світле ім'я слов'янського походження перекладається як "дарована Богом". Дарини легко знаходять спільну мову з різними людьми, уміють створювати навколо себе атмосферу тепла й затишку. У рік Вогняної Кози ця природна гнучкість стане їхньою головною перевагою в переговорах, подорожах та творчих починаннях. Вони вміють радіти дрібницям і саме цим притягують у своє життя приємні сюрпризи долі.

Жіночі імена 2027 – як назвати дитину в рік Вогняної Кози / Фото Magnific

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