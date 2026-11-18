Переконати таких жінок змінити власну думку майже неможливо, адже вони завжди покладаються лише на власний розум та інтуїцію. 24 Канал зібрав добірку жіночих імен, носійки яких славляться найбільшою впертістю та силою духу.

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Тамара

Це сильне ім'я прийшло до нас із давньоєврейської мови та перекладається як "фінікова пальма". Тамари відзначаються неймовірною принциповістю та гострим відчуттям справедливості. Якщо такі жінки ухвалили якесь рішення, змусити їх відступити не зможуть навіть найближчі люди. Власниці цього імені звикли самостійно контролювати власне життя, легко долати труднощі та ніколи не підлаштовуватися під чужі правила.

Олександра

Таке ім'я давньогрецького походження означає "захисниця". Його представниці мають по-справжньому бойовий характер і завжди готові відстоювати свої кордони. Олександри не терплять тиску чи маніпуляцій, а будь-які спроби нав'язати їм чужу волю викликають миттєвий опір. Завдяки своїй наполегливості ці жінки часто досягають блискучих успіхів у кар'єрі та стають лідерками у будь-якому колективі.

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Вікторія

Це ім'я походить із латинської мови та перекладається як "перемога". Вікторії з дитинства прагнуть бути першими в усьому і вкрай рідко визнають власні помилки. Такі жінки не бояться йти проти течії, сміливо беруть на себе відповідальність і завжди доводять розпочаті справи до кінця.

Жіночі імена – значення та походження / Фото Magnific

Раніше ми розповідали про імена, які однаково підходять і дівчатам, і хлопцям.