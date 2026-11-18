Убедить таких женщин изменить свое мнение практически невозможно, ведь они всегда полагаются исключительно на свой ум и интуицию. 24 Канал подготовил подборку женских имен, носительницы которых славятся наибольшей упрямостью и силой духа.

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Тамара

Это сильное имя пришло к нам из древнееврейского языка и переводится как "финиковая пальма". Тамары отличаются невероятной принципиальностью и острым чувством справедливости. Если такие женщины приняли какое-то решение, заставить их отступить не смогут даже самые близкие люди. Обладательницы этого имени привыкли самостоятельно контролировать свою жизнь, легко преодолевать трудности и никогда не подстраиваться под чужие правила.

Александра

Это имя древнегреческого происхождения означает "защитница". Его обладательницы имеют по-настоящему боевой характер и всегда готовы отстаивать свои границы. Александры не терпят давления или манипуляций, а любые попытки навязать им чужую волю вызывают мгновенное сопротивление. Благодаря своей настойчивости эти женщины часто достигают блестящих успехов в карьере и становятся лидерами в любом коллективе.

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Виктория

Это имя происходит из латинского языка и переводится как "победа". Виктории с детства стремятся быть первыми во всем и крайне редко признают собственные ошибки. Такие женщины не боятся идти против течения, смело берут на себя ответственность и всегда доводят начатое до конца.

Женские имена – значение и происхождение / Фото Magnific

Ранее мы рассказывали об именах, которые одинаково подходят и девочкам, и мальчикам.