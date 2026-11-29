30 листопада віряни відзначають День святого Андрія Первозванного – одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. В українській культурі це свято оповите цікавими традиціями, містикою, вечорницями та дівочими ворожіннями. Щоправда, якщо зазирати в майбутнє сьогодні не плануєте, то привітати знайомих Андріїв точно варто.

З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку красивих привітань зі святом Андрія Первозванного, якими можна потішити рідних, друзів та близьких.

З Днем Андрія Первозванного вірші



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З Днем Андрія Первозванного щиро вітаю!

Миру, злагоди й щастя в житті побажаю.

Хай святий береже від негоди й тривог,

А удача крокує завжди поруч з тобою в дорозі.



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У день Андрія Первозванного Хочу я

Побажати спокою тобі.

Щоб, всі перешкоди минаючи,

Йшов назустріч ти своїй долі.

Я хочу, щоб всі твої проблеми

Назавжди зникли в цю мить.

Щоб у житті не зустрічав дилеми,

І скоріше великих висот достиг.



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Первозванного Андрія

Святкуємо нині.

Я бажаю щастя й долі

Всій вашій родині!

Щоб жили завжди у мирі,

Друзі поруч були щирі,

Щоб міцне здоров’я мали,

Калач медом запивали!



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Привітання з Днем Андрія Первозванного своїми словами



З Днем святого Андрія Первозваного! Нехай цей світлий день принесе в твій дім мир, тепло і тиху радість. Хай Господь береже тебе і твоїх рідних.

З Днем святого Андрія Первозваного! Нехай цей світлий день принесе в твій дім мир, тепло і тиху радість. Хай Господь береже тебе і твоїх рідних. Вітаю зі святом Андрія! Бажаю міцного здоров'я, добрих людей поруч і віри, що все складеться якнайкраще. Нехай святий Андрій оберігає тебе в дорозі й у житті.

З Днем Андрія Первозваного! Нехай у серці буде спокій, у родині злагода, а в кожному дні хоч трохи світла й доброти.

Щиро вітаю зі святом Андрія Первозваного! Нехай твоя віра буде міцною, надія незгасною, а любов приходить від тих, кого ти любиш найбільше.

З Днем святого Андрія! Бажаю тобі щастя, здоров'я і сил долати будь-які труднощі. Нехай небо над твоєю головою завжди буде мирним.

Привітання з Днем Андрія Первозванного картинки

Привітання з Днем Андрія Первозванного / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем Андрія Первозванного картинки / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем Андрія Первозванного своїми словами / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем Андрія Первозванного / Колаж 24 Каналу

Маємо для вас ще й одну добірку привітань зі святом Андрія.