Привітання З Днем Андрія Первозванного 2026 / Фото Pinterest
30 листопада віряни відзначають День святого Андрія Первозванного – одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. В українській культурі це свято оповите цікавими традиціями, містикою, вечорницями та дівочими ворожіннями. Щоправда, якщо зазирати в майбутнє сьогодні не плануєте, то привітати знайомих Андріїв точно варто.
З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку красивих привітань зі святом Андрія Первозванного, якими можна потішити рідних, друзів та близьких.
З Днем Андрія Первозванного вірші
***
З Днем Андрія Первозванного щиро вітаю!
Миру, злагоди й щастя в житті побажаю.
Хай святий береже від негоди й тривог,
А удача крокує завжди поруч з тобою в дорозі.
***
У день Андрія Первозванного Хочу я
Побажати спокою тобі.
Щоб, всі перешкоди минаючи,
Йшов назустріч ти своїй долі.
Я хочу, щоб всі твої проблеми
Назавжди зникли в цю мить.
Щоб у житті не зустрічав дилеми,
І скоріше великих висот достиг.
***
Первозванного Андрія
Святкуємо нині.
Я бажаю щастя й долі
Всій вашій родині!
Щоб жили завжди у мирі,
Друзі поруч були щирі,
Щоб міцне здоров’я мали,
Калач медом запивали!
***
Привітання з Днем Андрія Первозванного своїми словами
З Днем святого Андрія Первозваного! Нехай цей світлий день принесе в твій дім мир, тепло і тиху радість. Хай Господь береже тебе і твоїх рідних.
- Вітаю зі святом Андрія! Бажаю міцного здоров'я, добрих людей поруч і віри, що все складеться якнайкраще. Нехай святий Андрій оберігає тебе в дорозі й у житті.
- З Днем Андрія Первозваного! Нехай у серці буде спокій, у родині злагода, а в кожному дні хоч трохи світла й доброти.
- Щиро вітаю зі святом Андрія Первозваного! Нехай твоя віра буде міцною, надія незгасною, а любов приходить від тих, кого ти любиш найбільше.
- З Днем святого Андрія! Бажаю тобі щастя, здоров'я і сил долати будь-які труднощі. Нехай небо над твоєю головою завжди буде мирним.
Привітання з Днем Андрія Первозванного картинки
Привітання з Днем Андрія Первозванного / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем Андрія Первозванного картинки / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем Андрія Первозванного своїми словами / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем Андрія Первозванного / Колаж 24 Каналу
Маємо для вас ще й одну добірку привітань зі святом Андрія.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter