Заяви Трампа про Канаду, Гренландію та Панамський канал є частиною більшої стратегії, – WP

Протягом останніх кількох тижнів Дональд Трамп обговорював захоплення Гренландії, міркував про повернення Панамського каналу під контроль США і запропонував зробити Канаду 51-м штатом. Ці заяви можуть бути частиною більш широкої стратегії протидії Росії та Китаю.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post. Зазначається, що зовнішня політика США під час першого терміну Трампа відзначалася майже постійними відхиленнями від дипломатичних конвенцій і попередніх міжнародних зобов'язань.

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Який план має Дональд Трамп

За словами аналітиків, тактика Трампа щодо Гренландії, Панамського каналу та найближчих сусідів Сполучених Штатів, ймовірно, не призведе до масштабних змін.

Громадяни Канади та політичні лідери навряд чи будуть готовими до розпуску своєї країни, а законодавці США не висловили бажання зробити Канаду 51-м штатом. Також прем'єр-міністр Гренландії заявив, що острів не продається, а президент Панами Хосе Рауль Муліно наголосив, що "кожен квадратний метр Панамського каналу та прилеглої до нього зони належить Панамі і залишиться таким".

Команда Трампа наполягає на тому, що його нещодавні коментарі є частиною ширшої стратегії.

Світові лідери збиратимуться за столом переговорів, тому що президент Трамп виконує обіцянку "Зробити Америку знову сильною". Коли він вступить на посаду, іноземні держави двічі подумають, перш ніж обкрадати нашу країну. Америку знову поважатимуть, і світ стане безпечнішим,

– сказала прессекретарка перехідного періоду Трампа, Анна Келлі.

Офіційний представник перехідної команди Трампа також стверджував, що головна місія протидії Росії та Китаю є спільною ниткою, яка об'єднує коментарі щодо Канади, Мексики, Гренландії та Панами. За його словами, Трамп знає, як використовувати важелі влади. Водночас сам новообраний президент США прямо не висував цього аргументу.

Раніше цього місяця канадські чиновники оголосили про план збільшення витрат на охорону кордонів, зокрема використання кінологічних команд і штучного інтелекту для перехоплення нелегальних наркотиків. Перехідна команда вказала на цю заяву як на першу ознаку успіху стратегії Трампа.