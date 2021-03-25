Чи треба виходити із зони комфорту

Дискомфорт ми всі вже випробували, з цими вірусо-карантинами, і схоже, що більшості людей він не сильно сподобався. Далі читайте російською.

Куда делись тренинги по выходу из зоны комфорта

Все гуру, которые настоятельно рекомендовали своим клиентам и пациентам периодически выходить из зоны комфорта... ну, чтобы ощутить свежесть жизни и кайф от преодоления новых испытаний, – посрамлены.

Рекомендуем! Если хотите быть счастливыми каждый день: 7 важных вещей, о которых нужно подумать

Что-то даже не видно курсов-тренингов на эту былую животрепещущую тему. Куда они все подевались?

Действительно, попробуй сейчас кого-то замани на такие суперактуальные тренинги, типа, "Рекомендуем всем, пресытившимся теплыми ваннами приятной жизни… выйти из зоны своего душевного комфорта и испытать горечь жизненных испытаний"… Представляю себе реакцию "пациентов" в локдауне.

Собственно, я всегда недоумевал: а зачем выходить из зоны комфорта?

Потому что только вошел, только выдохнул, только достиг душевного равновесия... и что, – все? Опять в черную дыру?

Вообще-то, по-правильному, нужно наоборот, всегда стремиться в зону комфорта!

Другое дело, что при переходе или перескоке из одной зоны комфорта в другую, иногда приходится терпеть некоторые неудобства... Как при перепрыгивании через лужу.

Поэтому цель должна быть такой: Всегда стремись в зону комфорта!– они вам еще пригодятся!

Интересно! Ты – главный герой своей жизни: шесть правил, о которых нужно помнить ежедневно

Потому что дискомфорт мы все уже испытали, с этими вирусо-карантинами, и похоже, что большинству людей он не сильно понравился.

Или не так?