Справжня історія "101 далматинця": дивовижний факт, який мало хто знає

Користувач у TikTok опублікував відео з маловідомими фактами про культовий мультфільм "101 далматинець", що вразили глядачів. Виявляється, історія знаменитої анімації заснована на реальних подіях із життя британської письменниці Доді Сміт.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @lovingmysocials у TikTok.

Дивіться також "Капітошка" на сцені: як учасники Нацвідбору перевтілилися у героїв українських мультфільмів

Яка історія створення мультфільму "101 далматинець"

У TikTok стало популярним відео, яке розкриває цікаві факти про культовий мультфільм "101 далматинець" від Disney. Виявляється, історія цієї стрічки має реальне підґрунтя.

"101 далматинець" / Кадр з мультфільму

Британська письменниця Доді Сміт, авторка книги "101 далматинець", надихнулася історією з власного життя. Якось її улюблений далматинець народив 15 цуценят, і одне з них довелося реанімувати її чоловікові. Саме цей випадок згодом став частиною сюжету.

Крім того, для створення реалістичних анімацій художники Disney детально змальовували справжніх далматинців. У відео показані рідкісні фотографії, де видно цей процес.

Художники змальовують образи далматинців / Скриншоти з відео користувача @lovingmysocials

Основний сюжет мультфільму "101 далматинець"

"101 далматинець" – це класичний анімаційний фільм студії Disney, який вийшов у 1961 році. Головні герої – далматинці Понго і Петті, які живуть зі своїми господарями, Роджером і Анітою.

Їхні цуценята стають мішенню жорстокої Круелли Де Віль, яка хоче пошити з них хутряні шуби. Разом із викраденими цуценятами інших далматинців кількість собак зростає до 101, і вони вирушають у небезпечну подорож, щоб утекти від лиходійки.