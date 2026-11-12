Замінить Вогняного Коня: рік якої тварини настане у 2027 році

За східним календарем 2027 рік пройде під знаком Кози. Однак це буде не просто рік цієї тварини, а період Вогняної Кози.

Вважається, що такий рік сприяє стабільності, відновленню, турботі про близьких і завершенню розпочатих справ. 24 Канал розповідає, коли розпочнеться рік Вогняної Кози, що він символізує та яких змін очікувати за східним календарем.

2027 рік кого за східним календарем

Символом 2027 року стане Коза – восьма тварина у 12-річному циклі китайського зодіаку. Однак кожен рік у китайському календарі має не лише свою тварину, а й стихію. У 2027 році це буде Вогонь, тому повна назва – рік Вогняної Кози.

Символом 2027 року стане Вогняна Коза / Фото Shutterstock

Він розпочнеться 6 лютого 2027 року, коли святкуватимуть Китайський Новий рік, і триватиме до 25 січня 2028 року. До цього часу триватиме рік Вогняного Коня, який розпочався у 2026 році.

Що принесе рік Вогняної Кози

У китайській культурі Козу вважають символом доброти, спокою, творчості та сімейного затишку. Її також пов'язують із чуйністю, терпінням і прагненням до гармонії.

Стихія Вогню додає цьому символу енергії, рішучості та бажання діяти. Водночас ідеться не про бурхливе полум'я, а про м'який вогонь свічки або лампи, який у китайській традиції асоціюють із теплом і внутрішнім світлом.

За астрологічними трактуваннями, рік Вогняної Кози має бути сприятливим для завершення старих справ, відновлення сил і зміцнення стосунків із близькими. Якщо рік Вогняного Коня пов'язують із рухом, швидкими рішеннями та активністю, то наступний період символізує більш спокійний темп життя.