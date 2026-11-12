Сменит Огненного Коня: год какого животного наступит в 2027 году

Считается, что такой год способствует стабильности, восстановлению, заботе о близких и завершению начатых дел. 24 Канал рассказывает, когда начнется год Огненной Козы, что он символизирует и каких изменений следует ожидать по восточному календарю.

Adv

2027 год – год кого по восточному календарю

Символом 2027 года станет Коза – восьмое животное в 12-летнем цикле китайского зодиака. Однако каждый год в китайском календаре имеет не только свое животное, но и стихию. В 2027 году это будет Огонь, поэтому полное название – год Огненной Козы.

Символом 2027 года станет Огненная Коза / Фото Shutterstock

Он начнется 6 февраля 2027 года, когда будут праздновать Китайский Новый год, и продлится до 25 января 2028 года. До этого времени будет длиться год Огненного Коня, начавшийся в 2026 году.

Реклама

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что принесет год Огненной Козы

В китайской культуре Козу считают символом доброты, спокойствия, творчества и семейного уюта. Ее также связывают с чуткостью, терпением и стремлением к гармонии.

Стихия Огня придает этому символу энергию, решительность и желание действовать. При этом речь идет не о бурном пламени, а о мягком огне свечи или лампы, который в китайской традиции ассоциируется с теплом и внутренним светом.

Согласно астрологическим интерпретациям, год Огненной Козы должен быть благоприятным для завершения старых дел, восстановления сил и укрепления отношений с близкими. Если год Огненного Коня ассоциируется с движением, быстрыми решениями и активностью, то следующий период символизирует более спокойный ритм жизни.