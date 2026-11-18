Ідеальні родини приховують неприємні секрети, кохані люди можуть виявитися зрадниками, а за красивими історіями нерідко стоїть зовсім інша правда. Іноді достатньо однієї таємниці, щоб зруйнувати стосунки, змінити життя або навіть вплинути на долю цілої держави.

Якщо любите сюжети з несподіваними поворотами, психологічними іграми та героями, чиї справжні наміри складно розгадати, ці книжки варті уваги. Разом із національною книжковою платформою Yakaboo 24 Канал зібрав п'ять різножанрових романів, у яких довіряти комусь – ризикована справа.

"Очевидиця" – Наомі Вільямс

Жанр: психологічний трилер.

Уявіть, що ви відчуваєте небезпеку, але не можете зрозуміти, звідки вона походить. Саме в такій ситуації опиняється героїня роману Наомі Вільямс. Вона страждає від загадкових нападів: під час них не може розплющити очі, хоча залишається у свідомості.

Жінка переконана, що хтось за нею стежить, однак не може довести, чи справді їй загрожує небезпека. Лікар, який намагається з'ясувати причину її стану, поступово також опиняється в небезпечній ситуації. Це історія про страх, підозри та спроби відрізнити реальність від власних переживань. Коли навіть власним відчуттям не можна довіряти, кожна нова подробиця здатна перевернути уявлення про те, що відбувається.

Обкладинка книги / yakaboo.ua

"Звірі, яких ми ховаємо" – Д. Л. Тейлор

Жанр: темне романтичне фентезі.

Манселла – спадкоємиця престолу з моторошним магічним даром. Вона може керувати духами тварин, яких власноруч убила. Така здібність робить дівчину небезпечною силою у світі, де боротьба за владу не обходиться без жорстокості.

Злодій Сільвер отримує завдання завоювати довіру Манселли, щоб згодом її зрадити. Однак знайомство зі спадкоємицею ускладнює його плани: між ними виникають почуття, які змушують сумніватися у власних намірах.

Д. Л. Тейлор поєднує похмуру магію, політичні інтриги та романтичну історію. Тут кожен має власні мотиви, а довіра може виявитися небезпечнішою за відкриту ворожнечу. Адже найболючіший удар нерідко завдає саме той, кого підпустили найближче.

Обкладинка книги / yakaboo.ua

"Сім чоловіків Евелін Г'юґо" – Тейлор Дженкінс

Жанр: сучасна драматична проза.

Сім шлюбів, голлівудська слава та скандали – життя легендарної акторки Евелін Г'юґо завжди було під прицілом камер. Але за гучними заголовками приховувалася історія, про яку майже ніхто не знав.

На схилі літ акторка вирішує розповісти правду про своє минуле маловідомій журналістці Монік Ґрант. Чому для цієї сповіді вона обрала саме її – одна з головних загадок роману.

Поступово за блиском Голлівуду відкриваються шлюби з розрахунку, приховані почуття, складні компроміси та зради. Евелін не намагається виставити себе ідеальною: вона відверто говорить про рішення, якими завдавала болю іншим заради власних цілей.

Тейлор Дженкінс Рід показує, наскільки складними можуть бути стосунки між любов'ю, амбіціями та вірністю. А головна таємниця акторки виявляється значно масштабнішою, ніж історія її семи шлюбів.

Обкладинка книги / yakaboo.ua

"Ми були брехунами" – Е. Локгарт

Жанр: сімейна психологічна драма з елементами трилера.

Розкішний острів, заможна родина та літні канікули, які мали б залишитися найкращими спогадами дитинства. Однак за бездоганним життям сім'ї Синклерів приховуються конфлікти, образи та секрети, про які ніхто не хоче говорити.

Юна Кейденс щоліта приїжджає на острів разом із двоюрідними братами та другом Ґатом. Але одного разу канікули закінчуються трагедією. Після цього дівчина страждає від провалів у пам'яті й намагається пригадати, що саме сталося. Рідні уникають розмов про минуле, а кожна нова подробиця лише породжує більше запитань.

За фасадом ідеальної родини ховаються боротьба за спадщину, маніпуляції та давні образи. Е. Локгарт створює історію, у якій читач разом із головною героїнею намагається відновити події та зрозуміти, кому можна вірити. Це роман про родинні таємниці, замовчування та наслідки брехні, яка зрештою виходить назовні.

Обкладинка книги / yakaboo.ua

"Залізний король" – Моріс Дрюон

Жанр: історичний роман.

Королівські палаци, боротьба за трон і скандали, здатні зруйнувати цілу династію. На початку XIV століття французький король Філіпп IV Красивий має величезну владу, однак навіть його становище не захищає від інтриг найближчого оточення.

Викриття любовних зв'язків королівських невісток спричиняє гучний скандал. Тим часом протистояння монарха з орденом тамплієрів має фатальні наслідки.

За придворною розкішшю розгортаються зради, суперництво та боротьба за вплив. Моріс Дрюон переплітає реальні історичні події з особистими драмами людей, від рішень яких залежить майбутнє країни.

У цьому світі навіть подружня невірність може стати політичною зброєю, а довіра поступається місцем боротьбі за владу.

"Залізний король" відкриває цикл "Прокляті королі" – масштабну історичну сагу про інтриги французького двору та падіння династії Капетингів. Роман показує, як особисті таємниці й помилки можновладців можуть змінити історію цілої держави.

Обкладинка книги / yakaboo.ua