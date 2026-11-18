Если вам нравятся сюжеты с неожиданными поворотами, психологическими играми и героями, чьи истинные намерения трудно разгадать, эти книги заслуживают внимания. Совместно с национальной книжной платформой Yakaboo 24 Канал собрал пять романов разных жанров, в которых доверять кому-либо – рискованное дело.

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"Очевидица" – Наоми Вильямс

Жанр: психологический триллер.

Представьте, что вы чувствуете опасность, но не можете понять, откуда она исходит. Именно в такой ситуации оказывается героиня романа Наоми Вильямс. Она страдает от загадочных приступов: во время них не может открыть глаза, хотя остается в сознании.

Женщина убеждена, что за ней кто-то следит, однако не может доказать, действительно ли ей угрожает опасность. Врач, пытающийся выяснить причину ее состояния, постепенно также оказывается в опасной ситуации. Это история о страхе, подозрениях и попытках отличить реальность от собственных переживаний. Когда нельзя доверять даже собственным ощущениям, каждая новая деталь способна перевернуть представление о том, что происходит.

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Обложка книги / yakaboo.ua

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"Звери, которых мы прячем" – Д. Л. Тейлор

Жанр: мрачное романтическое фэнтези.

Манселла – наследница престола с жутким магическим даром. Она может управлять духами животных, которых собственноручно убила. Такая способность делает девушку опасной силой в мире, где борьба за власть не обходится без жестокости.

Вор Сильвер получает задание завоевать доверие Манселлы, чтобы впоследствии предать ее. Однако знакомство с наследницей осложняет его планы: между ними возникают чувства, заставляющие усомниться в собственных намерениях.

Д. Л. Тейлор сочетает мрачную магию, политические интриги и романтическую историю. Здесь у каждого есть свои мотивы, а доверие может оказаться опаснее открытой вражды. Ведь самый болезненный удар нередко наносит именно тот, кого подпустили ближе всего.

Обложка книги / yakaboo.ua

"Семь мужчин Эвелин Хьюго" – Тейлор Дженкинс Рид

Жанр: современная драматическая проза.

Семь браков, голливудская слава и скандалы – жизнь легендарной актрисы Эвелин Хьюго всегда была под прицелом камер. Но за громкими заголовками скрывалась история, о которой почти никто не знал.

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На закате лет актриса решает рассказать правду о своем прошлом малоизвестной журналистке Моник Грант. Почему для этой исповеди она выбрала именно ее – одна из главных загадок романа.

Постепенно за блеском Голливуда открываются браки по расчету, скрытые чувства, сложные компромиссы и измены. Эвелин не пытается выставить себя идеальной: она откровенно говорит о решениях, которыми причиняла боль другим ради собственных целей.

Тейлор Дженкинс Рид показывает, насколько сложными могут быть отношения между любовью, амбициями и верностью. А главная тайна актрисы оказывается гораздо масштабнее, чем история ее семи браков.

Обложка книги / yakaboo.ua

"Мы были лжецами" – Э. Локгарт

Жанр: семейная психологическая драма с элементами триллера.

Роскошный остров, состоятельная семья и летние каникулы, которые должны были бы остаться лучшими воспоминаниями детства. Однако за безупречной жизнью семьи Синклеров скрываются конфликты, обиды и секреты, о которых никто не хочет говорить.

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Юная Кейденс каждое лето приезжает на остров вместе с двоюродными братьями и другом Гатом. Но однажды каникулы заканчиваются трагедией. После этого девушка страдает от провалов в памяти и пытается вспомнить, что именно произошло. Родные избегают разговоров о прошлом, а каждая новая деталь только порождает еще больше вопросов.

За фасадом идеальной семьи скрываются борьба за наследство, манипуляции и давние обиды. Э. Локгарт создает историю, в которой читатель вместе с главной героиней пытается восстановить ход событий и понять, кому можно верить. Это роман о семейных тайнах, умалчивании и последствиях лжи, которая в конце концов выходит наружу.

Обложка книги / yakaboo.ua

"Железный король" – Морис Дрюон

Жанр: исторический роман.

Королевские дворцы, борьба за трон и скандалы, способные разрушить целую династию. В начале XIV века французский король Филипп IV Красивый обладает огромной властью, однако даже его положение не защищает от интриг ближайшего окружения.

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Разоблачение любовных связей королевских невест вызывает громкий скандал. Тем временем противостояние монарха с орденом тамплиеров имеет фатальные последствия.

За придворной роскошью разворачиваются предательства, соперничество и борьба за влияние. Морис Дрюон переплетает реальные исторические события с личными драмами людей, от решений которых зависит будущее страны.

В этом мире даже супружеская неверность может стать политическим оружием, а доверие уступает место борьбе за власть.

"Железный король" открывает цикл "Проклятые короли" – масштабную историческую сагу об интригах французского двора и падении династии Капетингов. Роман показывает, как личные тайны и ошибки власть имущих могут изменить историю целого государства.