Свято боротьби, а не квітів: цікаві факти про 8 березня
- 8 березня – це день боротьби жінок за рівні права, що виникло наприкінці XIX – на початку XX століття.
- Цей день був запропонований Кларою Цеткін у 1910 році та офіційно визнаний ООН у 1977 році як Міжнародний день боротьби за права жінок і мир.
8 березня відзначають Міжнародний жіночий день. Завдяки Радянському союзу це свято ввійшло в історію, як свято "весни та любові", однак насправді це зовсім не так, адже це день, коли жінки відстояли свої права.
8 березня – це не просто свято весни та жіночності, а дата з багатою історією та значенням. 24 Канал зібрав цікаві факти про цей день.
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Спочатку це було політичне свято
Ідея відзначати Міжнародний жіночий день виникла наприкінці XIX – на початку XX століття в контексті боротьби жінок за рівні права, зокрема за виборче право та покращення умов праці.
Натхненням стали страйки працівниць фабрик
У 1908 році в Нью-Йорку відбувся марш робітниць, які вимагали скорочення робочого дня, підвищення зарплат і кращих умов праці. Саме цей протест став поштовхом до започаткування жіночого дня.
Демонстрація у США / Фото crfashionbook.com
8 березня запропонувала Клара Цеткін
У 1910 році німецька активістка Клара Цеткін висунула ідею відзначати Міжнародний жіночий день на конференції соціалістичних жінок у Копенгагені. Вона закликала створити день, який би щорічно нагадував про боротьбу за рівноправ’я.
Дата стала офіційною у 1921 році
Спочатку Жіночий день відзначали в різні дати, але в 1921 році було вирішено закріпити саме 8 березня. Дату обрали на честь протестів жінок у Петрограді в 1917 році, які стали частиною революційних подій.
Свято офіційно визнане ООН
У 1977 році Організація Об’єднаних Націй проголосила 8 березня Міжнародним днем боротьби за права жінок і мир.
У різних країнах цей день відзначають по-різному
У деяких країнах, таких як США, Канада та Велика Британія, 8 березня більше зосереджене на заходах, що підкреслюють важливість гендерної рівності.
В Італії жінкам традиційно дарують жовті мімози, які стали символом цього дня. У Китаї 8 березня жінкам надають половину робочого дня вихідного.
Не у всіх країнах 8 березня є вихідним
Хоча в багатьох країнах цей день офіційно відзначається як державне свято, у США та країнах Західної Європи він не є вихідним днем.
Зверніть увагу! В Україні 8 березня 2025 року припадає на суботу, однак додаткового вихідного не буде через воєнний стан.
Колір символіки 8 березня – фіолетовий
Фіолетовий – це міжнародний колір боротьби за права жінок, який символізує силу, справедливість і гідність.
Спочатку це було свято боротьби
У СРСР 8 березня трансформувалося в день пошани жінок, який асоціювався з подарунками та квітами, хоча першочерговий задум був зовсім іншим – підкреслення важливості боротьби за рівні права.
8 березня залишається актуальним і сьогодні
Сьогодні цей день відзначається в більш ніж 100 країнах світу та залишається важливою нагодою нагадати про права жінок, гендерну рівність та досягнення, яких вони здобули у різних сферах життя.