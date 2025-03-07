8 березня – це не просто свято весни та жіночності, а дата з багатою історією та значенням. 24 Канал зібрав цікаві факти про цей день.

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Спочатку це було політичне свято

Ідея відзначати Міжнародний жіночий день виникла наприкінці XIX – на початку XX століття в контексті боротьби жінок за рівні права, зокрема за виборче право та покращення умов праці.

Натхненням стали страйки працівниць фабрик

У 1908 році в Нью-Йорку відбувся марш робітниць, які вимагали скорочення робочого дня, підвищення зарплат і кращих умов праці. Саме цей протест став поштовхом до започаткування жіночого дня.



Демонстрація у США / Фото crfashionbook.com

8 березня запропонувала Клара Цеткін

У 1910 році німецька активістка Клара Цеткін висунула ідею відзначати Міжнародний жіночий день на конференції соціалістичних жінок у Копенгагені. Вона закликала створити день, який би щорічно нагадував про боротьбу за рівноправ’я.

Дата стала офіційною у 1921 році

Спочатку Жіночий день відзначали в різні дати, але в 1921 році було вирішено закріпити саме 8 березня. Дату обрали на честь протестів жінок у Петрограді в 1917 році, які стали частиною революційних подій.

Свято офіційно визнане ООН

У 1977 році Організація Об’єднаних Націй проголосила 8 березня Міжнародним днем боротьби за права жінок і мир.

У різних країнах цей день відзначають по-різному

У деяких країнах, таких як США, Канада та Велика Британія, 8 березня більше зосереджене на заходах, що підкреслюють важливість гендерної рівності.

В Італії жінкам традиційно дарують жовті мімози, які стали символом цього дня. У Китаї 8 березня жінкам надають половину робочого дня вихідного.

Не у всіх країнах 8 березня є вихідним

Хоча в багатьох країнах цей день офіційно відзначається як державне свято, у США та країнах Західної Європи він не є вихідним днем.

Зверніть увагу! В Україні 8 березня 2025 року припадає на суботу, однак додаткового вихідного не буде через воєнний стан.

Колір символіки 8 березня – фіолетовий

Фіолетовий – це міжнародний колір боротьби за права жінок, який символізує силу, справедливість і гідність.

Спочатку це було свято боротьби

У СРСР 8 березня трансформувалося в день пошани жінок, який асоціювався з подарунками та квітами, хоча першочерговий задум був зовсім іншим – підкреслення важливості боротьби за рівні права.

8 березня залишається актуальним і сьогодні

Сьогодні цей день відзначається в більш ніж 100 країнах світу та залишається важливою нагодою нагадати про права жінок, гендерну рівність та досягнення, яких вони здобули у різних сферах життя.