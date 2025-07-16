Відома українська акторка Ада Роговцева розповіла, ким могла б стати, якби не акторство

Відома українська акторка Ада Роговцева 16 липня відзначає свій день народження. Їй виповнилось 88 років.

Ада Роговцева стала акторкою театру, проте у неї були й інші варіанти професії. Про це пише 24 Канал із посиланням на газету "День".

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Ким могла стати Ада Роговцева?

Під час одного зі своїх інтерв'ю вона поділилась, ким би могла стати, якби не стала акторкою. Вона також зазначала, що вступила у театральне скоріше за волею випадку.

Була б журналісткою. Як нерідко буває, пішла вступати до Театрального інституту випадково, разом із подружкою,

– розповідала вона.

Ада Роговцева припускала, що саме це було призначено долею. Ще зі школи її вважали артисткою, адже вона співала, танцювала, грала.



Ада Роговцева могла стати журналісткою / Фото Євгена Чекаліна

Вона зі сміхом згадувала, що її фотографія навіть до журналу потрапила. Тоді вона була в 10 класі і це був новорічний бал. Роговцева була в образі "королеви Марго", а комір її сукні був з дроту.

Хто така Ада Роговцева Українська акторка театру та кіно, вдова актора Костянтина Степанкова.

До слова, український співак Назарій Яремчук до того, як став відомим, працював сейсмологом у Західноукраїнській геологорозвідувальній партії. Також він за направленням військкомату навчався на курсах водіїв. Згодом артист здобув шалену популярність, яка нещодавно відновилася після виходу документального фільму "Яремчук. Незрівнянний світ краси".