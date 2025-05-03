Акумулятор із грибів: вчені зробили нове відкриття

Вчені розробили новий екологічний акумулятор. Вони змогли сконструювати його із грибів.

Дослідники зі Швейцарії розробили біологічний акумулятор, який не заряджається від мережі, а працює завдяки цукру, воді та ферментам грибів. Про це пише 24 Канал із посиланням на BGR.

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Як його використати

На відміну від традиційних батарей, він повністю розкладається та не містить токсичних компонентів.

Акумулятор складається з двох видів грибів: дріжджів Saccharomyces cerevisiae, які виробляють електрони, та гриба білої гнилі Trametes pubescens, який допомагає завершити електричний ланцюг. Його виготовляють за допомогою 3D-друку, використовуючи спеціальне чорнило з целюлозою, вуглецем і грибковими клітинами.



Вчені використали гриби / Фото Pexels

Один такий акумулятор виробляє 300–600 мілівольт струму і може безперервно працювати кілька днів. Чотири батареї здатні живити невеликі пристрої до 65 годин.

Ця технологія підходить для:

подорожей та польових умов,

сільського господарства,

медицини, зокрема одноразових пристроїв.

Хоча розробка ще на ранній стадії, вона відкриває перспективи для створення безпечної та екологічної електроніки.

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