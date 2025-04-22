Аральське море, яке вже давно стало символом екологічної катастрофи в Центральній Азії, знову привернуло увагу наукової спільноти. Про це пише 24 Канал із посиланням на Live Science.

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"Тихий Чорнобиль" та його наслідки

Нове дослідження виявило, що земна поверхня в регіоні, де колись плескалися води цього озера, досі піднімається – і це відбувається внаслідок випинання мантії Землі.

Ця трансформація стала наслідком масштабного висихання водойми, яке розпочалося ще в 1960-х роках. Саме тоді, внаслідок надмірного забору води для зрошення з річок, що живили озеро, розпочалося стрімке зменшення його площі. До 1986 року Арал розпався на дві частини, а загалом за останні 80 років він втратив близько 1,1 мільярда тонн води – це приблизно дорівнює масі 150 Великих пірамід Гізи.

Втрата такого об’єму рідини зменшила тиск на земну кору, що й призвело до поступового "відскоку" порід. Як пояснив геофізик Саймон Лемб з Університету Вікторії Веллінгтона, подібні зміни очікувані: коли масивна вага зникає, земна поверхня природно прагне відновити рівновагу, піднімаючись угору.

Особливо вражає те, що це підняття триває й досі – десятиліття після того, як море фактично зникло. Вчені зафіксували чітку опуклість земної поверхні, яка простягається далеко за межі колишнього узбережжя. За допомогою супутникових технологій дистанційного зондування вони змогли точно виміряти ці зміни. Посушливі умови регіону на кордоні Казахстану та Узбекистану дозволяють фіксувати навіть найменші рухи землі.



Вчені продовжують досліджувати це питання / Фото Pexels

Дослідження, що охоплює період з 2016 по 2020 рік, засвідчило: у радіусі 500 кілометрів від центру колишнього Аральського моря поверхня щорічно піднімається приблизно на 7 міліметрів. І хоча озеро ніколи не було надто глибоким, його ширина створювала настільки значне навантаження, що навіть тверда кора Землі не витримувала, поступаючись тиску та прогинаючись углиб мантії.

Це явище – ще один доказ того, наскільки тісно пов’язані природні процеси на поверхні планети із глибинними геологічними силами.

До слова, у Чорнобилі офіційно відкрили фотоелектричну станцію на 13 тисяч квадратних метрів з потужністю 763 кіловатів.