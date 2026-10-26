Американський літак протаранив розкішний палац у Львові: моторошна історія столітньої давнини

У самому центрі Львова є розкішна будівля, яка пережила не одну драматичну подію. Понад 100 років тому на неї впав американський літак, а потужна пожежа пошкодила верхні поверхи та дах. На відновлення споруди знадобилися роки.

Йдеться про палац Потоцьких на вулиці Коперника, 15. Авіакатастрофа сталася 22 листопада 1919 року під час показових польотів над містом. Того дня Львів відзначав першу річницю зайняття міста польськими військами під час польсько-української війни, пише львівський дослідник Микола Бандрівський.

Як американський літак опинився над центром Львова?

Показові польоти влаштували з нагоди святкувань. До них залучили американських добровольців, серед яких був пілот Едмунд Ґрейвс (Edmund Pike Graves).

За інформацією Бандрівського, льотчики мали виконувати маневри над центральною частиною міста. Однак один із пілотів відхилився від програми та почав демонструвати фігури вищого пілотажу.

Близько 11:15 літак опинився на висоті приблизно 150 метрів. За наведеною дослідником версією, кріплення правого крила не витримали навантаження, і крило зламалося. Машина втратила керування та почала падати.

Пілот намагався відвести літак від людей

За свідченнями очевидців, Ґрейвс намагався скерувати літак у бік Цитаделі, де було менше людей. Проте машина не долетіла до цієї території. Літак врізався в південне крило палацу Потоцьких.

Унаслідок удару вибухнули паливні баки, після чого спалахнула пожежа. Вогонь охопив верхні поверхи та дах будівлі. Пілот загинув.

За опублікованими описами події, він намагався скористатися парашутом, однак через малу висоту той не встиг розкритися.

Наслідки авіатрощі / FB: Микола Бандрівський

Чому палац відновлювали понад десятиліття?

Падіння літака стало ще одним ударом для будівлі, яка й до цього постраждала через бойові дії. Зокрема, 1 січня 1919 року в палац влучили дві гранати, а згодом споруда зазнала й інших пошкоджень.

Після авіакатастрофи довелося відновлювати пошкоджені частини будівлі. Ремонт і реставрація палацу Потоцьких тривали до 1931 року. Сам палац почали будувати ще у 1880 році. Замовником був граф Альфред Потоцький, який не дочекався завершення робіт – він помер у Парижі у 1889 році.

Будівництво завершив його син Роман Потоцький, який став першим господарем резиденції. Згодом історія споруди змінилася. Після Другої світової війни тут розміщувалися наукові установи, а пізніше будівля стала відомою львів'янам як місце проведення шлюбних церемоній. Нині в палаці працює музей європейського мистецтва.