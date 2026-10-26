Американский самолет врезался в роскошный дворец во Львове: жуткая история столетней давности

Речь идет о дворец Потоцких на улице Коперника, 15. Авиакатастрофа произошла 22 ноября 1919 года во время показательных полетов над городом. В тот день Львов отмечал первую годовщину захвата города польскими войсками во время польско-украинской войны, пишет львовский исследователь Николай Бандровский.

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Как американский самолет оказался над центром Львова?

Показательные полеты устроили по случаю празднований. К ним привлекли американских добровольцев, среди которых был пилот Эдмунд Грейвс (Edmund Pike Graves).

По информации Бандровского, летчики должны были выполнять маневры над центральной частью города. Однако один из пилотов отклонился от программы и начал демонстрировать фигуры высшего пилотажа.

Около 11:15 самолет оказался на высоте примерно 150 метров. Согласно версии, приведенной исследователем, крепления правого крыла не выдержали нагрузки, и крыло сломалось. Самолет потерял управление и начал падать.

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Пилот пытался отвести самолет от людей

По свидетельствам очевидцев, Грейвс пытался направить самолет в сторону Цитадели, где было меньше людей. Однако самолет не долетел до этой территории. Самолет врезался в южное крыло дворца Потоцких.

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В результате удара взорвались топливные баки, после чего вспыхнул пожар. Огонь охватил верхние этажи и крышу здания. Пилот погиб.

Согласно опубликованным описаниям происшествия, он пытался воспользоваться парашютом, однако из-за малой высоты тот не успел раскрыться.

Последствия авиакатастрофы / FB: Николай Бандровский

Почему дворец восстанавливали более десятилетия?

Падение самолета стало еще одним ударом для здания, которое и до этого пострадало из-за боевых действий. В частности, 1 января 1919 года в дворец попали две гранаты, а впоследствии здание понесло и другие повреждения.

После авиакатастрофы пришлось восстанавливать поврежденные части здания. Ремонт и реставрация дворца Потоцких продолжались до 1931 года. Сам дворец начали строить еще в 1880 году. Заказчиком был граф Альфред Потоцкий, который не дожил до завершения работ – он скончался в Париже в 1889 году.

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Строительство завершил его сын Роман Потоцкий, который стал первым хозяином резиденции. Впоследствии история здания изменилась. После Второй мировой войны здесь размещались научные учреждения, а позже здание стало известно львовянам как место проведения бракосочетаний. Сейчас во дворце работает музей европейского искусства.