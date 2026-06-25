Мільйони переглядів у TikTok: як ананаси в Kool-Aid стали головним трендом літа

У соцмережах стрімко набирає популярності новий літній фуд-тренд – ананаси, замочені в яскравому порошковому напої Kool-Aid. Незвичний десерт із насиченими кольорами викликав обговорення серед користувачів мережі.

Користувачі англомовного TikTok показали як приготувати одну з найвірусніших гастроновинок літа 2026 року.

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Як приготувати вірусні ананаси?

Суть тренду проста: шматочки ананаса кладуть у банку, додають суміш Kool-Aid і цукор, після чого струшують і залишають маринуватися в холодильнику від кількох годин до доби.

Популярності тренду сприяли його ефектний вигляд та простота приготування. Короткі ролики, у яких автори демонструють, як жовтий фрукт буквально перефарбовується у неонові відтінки, швидко стали вірусними. До того ж користувачі експериментують із різними смаками Kool-Aid, отримуючи сині, фіолетові, червоні чи зелені варіанти десерту.

Як швидко приготувати літній тренд: дивитись відео

Ідея не нова для TikTok-культури – раніше популярності набув тренд "Kool-ickles", коли в аналогічній суміші замочували огірки. Тепер же замість них використовують ананаси.

Варіант хітової страви з огірком: дивитись відео

Варіанти для гурманів

Окремі ентузіасти додають до рецепта сіль, лимонний сік або навіть алкоголь – ром чи горілку, створюючи так звані "дорослі" версії трендового десерту.

Втім тренд викликав і хвилю критики. Дієтологи та користувачі соцмереж звертають увагу на велику кількість доданого цукру, через що десерт втрачає більшість переваг свіжого фрукта.

Проте це не заважає його популярності: деякі продавці у США вже почали реалізовувати готові банки з "кольоровими" ананасами, а охочі готові стояти за ними в чергах.