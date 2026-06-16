У Threads стали вірусними відео з моментальним приготуванням запашної страви прямо посеред вулиць Туреччини.

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Від рибальського човна до світового культу

Історія балик-екмеку (буквально – "риба в хлібі") народилася в середині минулого століття, коли стамбульські рибалки почали смажити свіжий улов прямо на своїх човнах біля Галатського мосту і продавати його перехожим, щоб підзаробити.

Класичний рецепт вражає своєю простотою:

Основа : Жирне філе скумбрії, обсмажене на грилі до золотистої скоринки.

: Жирне філе скумбрії, обсмажене на грилі до золотистої скоринки. Свіжість : Хрустка цибуля, приправлена рубіновим сумахом (кислувата турецька спеція) та свіже листя салату.

: Хрустка цибуля, приправлена рубіновим сумахом (кислувата турецька спеція) та свіже листя салату. Фінальний акорд: Свіжовичавлений лимонний сік, який розкриває смак риби.

Еволюція смаку: чому лаваш переміг булку?

Хоча традиційно рибу подавали у половині білої хрусткої булки, сьогодні у трендах домінує балик-дурум (рол у лаваші). Завдяки тонкому тісту страва стає менш ситною, а смак риби та маринаду відчувається значно яскравіше.

Головною зіркою соцмереж став стамбульський кухар Емін Уста (відомий серед туристів як "Супер Маріо"). Він перетворив приготування балик-дуруму на справжнє шоу: обсмажує рибу без жодної кісточки, щедро посипає її секретною сумішшю секретних спецій, додає гранатовий соус і додатково підрум'янює вже загорнутий рол на грилі.

Але ця страва давно вийшла на вулиці і знайти її можна в різних куточках Стамбулу.

Чим запивати: екстремальний гастро-шик

Щоб відчути смак як справжній місцевий, блогери радять відмовитися від звичної коли. Балик-екмек прийнято запивати туршу сую – яскраво-рожевим, гострим і кислим розсолом із квашеної капусти та огірків, який продають прямо на набережній.

Традиційний напій туршу-сую / nefisyemektarifleri.com

Це специфічне поєднання ідеально балансує жирність скумбрії та очищує рецептори для наступного шматочка.

Стамбульський рибний фастфуд доводить: щоб стати світовим трендом, не потрібні дорогі інгредієнти – достатньо ідеального балансу локальних традицій, свіжості та вогню.