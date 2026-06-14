Настало літо, спекотні та сонячні дні, а це означає, що саме час готувати легкі та освіжаючі коктейлі, які здивують не лише смаком, а і простотою приготування. Своїм унікальним рецептом лише з 3 інгредієнтів поділилася блогерка ryzhunya_.

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Як зробити літній та освіжаючий коктейль апероль-спритц?

Для приготування коктейлю дівчина використовує вершкове морозиво. Невеликий шматочок варто додати у гарний келих – обов'язково естетичний, адже це створює правильний настрій! Далі додається сироп: у відео блогерка використовує лімончелло-сироп, однак можна обрати будь-який на свій смак.

Рецепт літнього коктейлю / інстаграм ryzhunya_

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Після цього у келих вливають просекко та додають лід. Усе ретельно перемішують і завершують прикрашанням – це може бути сушена часточка лимона або інші декоративні елементи за бажанням. У результаті виходить легкий, освіжаючий коктейль, який ідеально підходить для літніх днів і здатен покращити настрій з першого ковтка.