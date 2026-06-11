Якщо звичайна яєчня вам вже набридла на сніданок, то ось оновлений варіант від нутриціологині Карини, який точно може зацікавити та стати улюбленцем серед усіх страв.

Дивіться також Лише 2 інгредієнти та 20 хвилин часу: як приготувати десерт, який буде і смачним, і корисним

Чим замінити звичайну яєчню: простий і ситний сніданок за кілька хвилин

Спочатку беремо кабачок і натираємо його на великій тертці. Викладаємо на розігріту пательню та обсмажуємо кілька хвилин, поки він стане м'якшим. Тим часом нарізаємо помідор невеликими шматочками і також додаємо до кабачка. Далі беремо два яйця (або більше, залежно від бажаного розміру порції), розбиваємо їх у пательню, усе перемішуємо та солимо за смаком. За бажанням можна додати улюблені спеції.

Простий та ситний сніданок / інстаграм karina___healthy_food

Коли яєчня готова, доповнюємо сніданок половиною авокадо, кількома шматочками сиру та однією грінкою або шматочком підсмаженого хліба. У результаті виходить простий, але дуже смачний і ситний сніданок.

Дивіться також Що це за пиріжки з "піском", які раніше готували у кожній хаті Полтавщини

Його перевага у тому, що яйця є джерелом білка, авокадо містить корисні жири, овочі додають клітковину та вітаміни, а грінка забезпечує організм енергією завдяки вуглеводам. Такий сніданок добре насичує та допомагає довше не відчувати голоду.