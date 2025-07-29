Сучасний Ізраїль вшановує пам'ять людей по всьому світові, котрі під час Голокосту рятували євреїв. Чимало українців удостоєні титулу "Праведник світу", однак не митрополит Андрей Шептицький.

Україна неодноразово зверталася і до керівництва Ізраїлю, і до організації "Яд Вашем", котра надає це звання. Чому Андрея Шептицького не удостоїли ним – розповість 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Чому Андрей Шептицький не "Праведник світу"?

"Яд Вашем" неодноразово переглядав справу Андрея Шептицького, однак попри свідчення тих, кого врятував глава УГКЦ, звання "Праведника світу" йому не надали. Цікаво, що брат митрополита, Климент Шептицький є "Праведником".

Востаннє "Яд Вашем" переглядав справу Шептицького у 2020 році. Тоді організація заявила, що готова змінити своє рішення, якщо з'ясує нові факти з біографії Шептицького. У 2021 році спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук звертався з таким же закликом до керівництва Ізраїлю. Однак річ у тім, що митрополиту закидають співпрацю з нацистами.

Причиною цього називають вітальні листи Шептицького німецьким військам, колективний лист до німецьких військ та особистий до Адольфа Гітлера з підписом митрополита. Хоча в автентичності більшості листів історики сумніваюся.

З 1939 до 1941 року Захід України та, зокрема, Львів, де була резиденція митрополита, був окупований радянськими військами. Після німецького наступу на проголошення 30 червня 1941 року Акту відновлення Української Держави прихід німецьких військ справді дехто вважав "визволенням". Проте у своєму посланні 1 липня 1941 року митрополит лише констатував факт того, що влада змінилася.



Андрей Шептицький / Архівне фото

А ось колективний лист від 5 липня дослідники вважають підробкою. Радше не сам лист, а підпис Шептицького. Річ у тім, що на момент цих подій митрополит був хворим і тому документи підписував нерозбірливо. Однак згаданий лист має акуратний та рівний підпис Андрея Шептицького.

Так званий лист Шептицького до Гітлера взагалі оповитий легендами, бо існує тільки російський переклад цього листа, який з'явився у 1946 році – "абсолютно не випадково" в час, коли СРСР займався ліквідацією Української греко-католицької церкви. Оригіналу цього листа ніхто ніколи не бачив, тому чи взагалі такий існував – питання.

Ще одна проблема – дивізія СС "Галичина". За свідченнями Володимира Кубійовича, засновника дивізії, створення "Галичини" благословив сам Шептицький, як і капеланів. Проте підтверджень того, що Шептицький благословив створення дивізії немає, а призначення капеланів в умовах окупації було доволі формальним кроком.

Наявність таких свідчень спричинила те, що "Яд Вашем" не зараховує Андрея Шептицького до "Праведників світу". Однак священники УГКЦ та нащадки тих, кого врятував Шептицький продовжують домагатися включення митрополита до переліку "Праведників".

Варто зауважити, що ті ж закиди у нібито співпраці з нацистами перешкоджають і беатифікації Андрея Шептицького. Проте часто ті, хто оцінює діяльність митрополита не враховують контексту того часу, коли один за одним змінюються окупаційні режими і в таких умовах потрібно відстоювати інтереси власного народу.